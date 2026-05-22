الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق برنامج "كسوة العيد" لأطفال غزة

وأكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أن برنامج "كسوة العيد" يُنفّذ ميدانيًا داخل قطاع غزة ضمن سلسلة من البرامج الإغاثية والإنسانية المستمرة، والتي تشمل توزيع الطرود الغذائية والوجبات الساخنة والمياه وخيم الإيواء، والعديد من التدخلات الإنسانية الهادفة إلى دعم الأسر المتضررة وتعزيز صمودها.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، إن الفرق الميدانية باشرت بتوزيع الكسوة في عدد من المناطق داخل القطاع على أن تستمر الحملة لمدة أسبوع كامل، بهدف إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال ومساندة الأسر التي تواجه أوضاعًا معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة.
وراعت عملية التوزيع خصوصية الأسر وبما يحفظ كرامتها وفق الهيئة، التي أشارت إلى تركيز البرنامج على الوصول إلى الأطفال في مناطق النزوح والتجمعات الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم الإنساني إلى مستحقيه بشكل مباشر وفعّال.
وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن استمرار تنفيذ البرامج الإنسانية داخل قطاع غزة يعكس دعم الأردن والتزامه الثابت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف الإنسانية.
وأضاف "رغم قسوة الظروف المعيشية، إلا أن برنامج كسوة العيد يسعى إلى منح الأطفال في غزة شيئًا من فرحة العيد، فالأطفال هناك لا يحتاجون فقط إلى المساعدة، بل إلى شعور بالاهتمام والطمأنينة والأمل".
