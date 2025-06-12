الخميس 2025-06-12 03:07 م
 

الهيئة الخيرية الهاشمية توزع أضاحي على 2464 أسرة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
 
الخميس، 12-06-2025 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   وزعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 616 أضحية ضمن مشروع الأضاحي في الأردن للعام الحالي على 2464 أسرة.

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وأكدت في بيان اليوم الخميس، أن الكثير من الأسر الأردنية العفيفة واللاجئة الفلسطينية استفادت من هذه الأضاحي، مشيرة إلى أن ذلك يعكس روح التكافل وأصالة العمل الإنساني في المملكة وأن جهودها متواصلة لإيصال الأثر حيث الاحتياج.

 
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