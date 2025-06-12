الهيئة الخيرية الهاشمية توزع أضاحي على 2464 أسرة

وأكدت في بيان اليوم الخميس، أن الكثير من الأسر الأردنية العفيفة واللاجئة الفلسطينية استفادت من هذه الأضاحي، مشيرة إلى أن ذلك يعكس روح التكافل وأصالة العمل الإنساني في المملكة وأن جهودها متواصلة لإيصال الأثر حيث الاحتياج.
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