الأربعاء 2025-07-23 02:14 م
 

الهيئة الخيرية الهاشمية: دخول كميات كبيرة من أكياس الطحين إلى قطاع غزة

قافلة مساعدات برية
قافلة مساعدات برية
 
الأربعاء، 23-07-2025 01:16 م
الوكيل الإخباري-   وصلت، الأربعاء، إلى قطاع غزة كمية كبيرة من أكياس الطحين، أدخلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ضمن الجهود المستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.اضافة اعلان


وتعد هذه الشحنة من أكبر دفعات الطحين التي تدخل إلى القطاع.

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سيرت الثلاثاء، وبتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قافلة مساعدات غذائية لصالح منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، باتجاه شمال القطاع.

وسُيرت القافلة في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة، وضمن تنسيق إنساني مكثّف لتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان المتضررين.
 
 
gnews

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