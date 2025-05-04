"الهيئة الخيرية الهاشمية": مستمرون بتوزيع الخبز في قطاع غزة

وأضافت الهيئة في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، أنها مستمرة بتوزيع الخبز للتخفيف من الألم والمعاناة عن أهالي غزة.
وقالت "نحمل الخبز لنزرع بسمة وسط الركام، جهد الهيئة المستمر، بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة".
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