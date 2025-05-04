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"الهيئة الخيرية الهاشمية": مستمرون بتوزيع الخبز في قطاع غزة

غزة
غزة
 
الأحد، 04-05-2025 09:20 م
الوكيل الإخباري-   قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إنها مستمرة بتوزيع الخبز في قطاع غزة بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة.اضافة اعلان


وأضافت الهيئة في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، أنها مستمرة بتوزيع الخبز للتخفيف من الألم والمعاناة عن أهالي غزة.

وقالت "نحمل الخبز لنزرع بسمة وسط الركام، جهد الهيئة المستمر، بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة".
 
gnews

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