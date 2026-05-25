الهيئة الخيرية الهاشمية والحملة الأردنية تعيدان الحياة لمدرسة جنوبي غزة

وقالت الهيئة إن المدرسة أعيد افتتاحها بعد أعمال التأهيل، بحضور ممثلين عن القطاع التعليمي داخل غزة وعدد من الجهات والمؤسسات الأهلية.
وشملت أعمال التأهيل صيانة وترميم حرم المدرسة، وإنشاء غرف صفية ومرافق صحية، إلى جانب تجهيز المدرسة بمقاعد دراسية واحتياجات أساسية تسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر أمانًا وكرامة للطلبة.
وتضم المدرسة ما يقارب 2200 طالبٍ وطالبة كانوا يواصلون تعليمهم وسط تحديات قاسية وضعف في البنية التحتية والمرافق الأساسية.
وبينت الهيئة أن المشروع يأتي في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المستمرة التي تنفذها الهيئة داخل قطاع غزة، بهدف دعم القطاع التعليمي وإعادة تهيئة البيئة الدراسية للأطفال في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.
وأكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن هذا المشروع يحمل بعدًا إنسانيًا ورسالة وطنية في آنٍ واحد، تعكسان النهج الأردني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء، وتمثلان ترجمة لقيم التضامن والعطاء اللتين يحملهما الأردن قيادةً وشعبًا.
وأضافت الهيئة أن إعادة تأهيل المدرسة لا تمثل مجرد مشروع بنية تحتية، بل خطوة لإعادة الأمل للأطفال، وحماية حقهم في التعليم، وخلق مساحة أكثر استقرارًا تمكنهم من مواصلة حياتهم التعليمية رغم الظروف المحيطة.
ويواصل الأردن، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية، تنفيذ سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة، تشمل قطاعات الإيواء، والأمن الغذائي، والمياه، والصحة، والتعليم، تأكيدًا على التزامه التاريخي والثابت تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصناعة: الأردن يمضي بثقة نحو اقتصاد أقوى وأكثر إنتاجا وتنافسية
-
السفير الفلسطيني يهنئ الملك والأردنيين بعيد الاستقلال
-
نقلة نوعية في خدمات مستشفى الأميرة بسمة التعليمي بإربد
-
ثمانية عقود من الاستقلال.. الأردن يواصل مسيرة البناء والتحديث
-
السفارة الصينية: الأردن حقق إنجازات عظيمة في مسيرة البناء والتنمية
-
الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية
-
الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارا في جمهورية باكستان
-
الملك والرئيس اللبناني يؤكدان هاتفيا ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة