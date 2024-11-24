الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة

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الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية، الأحد، أن دفعة جديدة من المواد الإغاثية الإيوائية وصلت لقطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت الهيئة، إنه سيتم توزيع المواد الإغاثية والإيوائية على النازحين في مختلف مناطق القطاع.