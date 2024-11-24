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الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة

غزة
غزة
الأحد، 24-11-2024 05:32 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية، الأحد، أن دفعة جديدة من المواد الإغاثية الإيوائية وصلت لقطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت الهيئة، إنه سيتم توزيع المواد الإغاثية والإيوائية على النازحين في مختلف مناطق القطاع.
 
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