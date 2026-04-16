"الهيئة اللبنانية للإغاثة": وصول القافلة الثانية من قوافل حملة المساعدات الإغاثية المنظمة من الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة اللبنانية العليا للإغاثة، عن وصول القافلة الثانية من قوافل حملة المساعدات الإغاثية والطبية المنظمة من الأردن إلى معبر المصنع الحدودي.





وأضافت أن السفير الأردني في لبنان وليد الحديد كان على رأس وفد من السفارة الأردنية، إضافة لوفد من الهيئة ترأسه الأمين العام العميد بسام نابلسي كانا في استقبال القافلة.



وأشارت الهيئة في بيان إلى كلمة ألقاها السفير الحديد جاء فيها أنه "تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية واستمرارا لنهج الأردن الثابت في دعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانبهم فقد وصلت اليوم إلى لبنان قافلة المساعدات المكونة من 15 شاحنة تتضمن 5544 طردا غذائيا و 2427 طردا يحتوي مواد طبية طارئة، و 7320 بطانية و 1584 طردا صحيا.

من جهته، توجه العميد نابلسي بالشكر إلى الأردن وإلى جلالة الملك عبدالله الثاني على وقوفه الدائم الى جانب لبنان، ومده بكافة ما يحتاجه من دعم مادي ومعنوي وعلى كل الصعد.



وأرسل الأردن الخميس قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى لبنان بتوجيهات ملكية، في إطار الاستجابة المستمرة للأوضاع الإنسانية في الجمهورية الشقيقة.

وتتكون القافلة من 15 شاحنة تتضمن مواد غذائية وأدوية ومواد إغاثية، وفق الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي.

وأشار الشبلي إلى أن هذه القافلة تؤكد الدور الإنساني الثابت للمملكة في دعم الدول الشقيقة في أوقات الأزمات، وتقوم به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وبين أن التحرك الأردني يأتي استجابة لواجب إنساني لا يحتمل التأجيل، مشدداً على أن هذا الجهد لن يكون مؤقتاً، بل هو التزام مستمر سنحافظ عليه ما دامت الحاجة قائمة.

وأوضح أن هذه الخطوة امتداد للجهود الأردنية لمساندة الأشقاء اللبنانيين، والتي تضمنت إرسال مساعدات إغاثية كان آخرها قافلة في شهر آذار الماضي مكوّنة من 25 شاحنة، بناءً على توجيهات ملكية لدعم الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة.







