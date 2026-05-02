الهيئة المستقلة: تطوير الحياة الحزبية أولوية وطنية

وأضاف المعايطة أن العمل الحزبي أساسه الاستقطاب، لذلك يقع على عاتق الأحزاب تبني قضايا وطنية تستحوذ على اهتمام الناس، وعلى الأحزاب أن تطور برامجها الحزبية حتى تكون مقنعة للجمهور، وأن تطرح قضايا وحلولًا تحقق نقاطها الإيجابية.
كما بين أن الهيئة المستقلة للانتخاب لا تألو جهدًا في بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الحياة الحزبية، تحقيقًا لرؤية جلالة الملك والدولة الأردنية، وتسعى الهيئة إلى منح شهادة الدبلوم في إدارة وتنظيم الأحزاب، من خلال المعهد الأردني الانتخابي في الهيئة المستقلة للانتخاب، بالتعاون مع الجامعة الأردنية، بهدف بناء الأحزاب تنظيميًا، وإدارة الحملات الانتخابية، وصياغة الرسائل الأساسية خلال الانتخابات.
وأوضح المعايطة أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أقر عددًا من المعايير لتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل الأحزاب السياسية، كضمانة أساسية لتطوير الحياة الديمقراطية، والتحديث السياسي، وتعزيز الديمقراطية الداخلية، وتطوير الأنظمة الأساسية للأحزاب، ومنع تأسيس الأحزاب على أسس فئوية، وتحويل الأحزاب إلى مؤسسات وطنية فاعلة وقادرة على العمل الجماعي.
-
-
