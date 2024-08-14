الهيئة المستقلة: ثلث مرشحي القوائم المحلية حزبيّون

11:11 م

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الوكيل الإخباري- كشف أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد، الأربعاء، أنّ قرابة ثلث مرشحي القوائم المحلية للانتخابات النيابية المقبلة هم حزبيون.



وقال أبو زيد في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، إن 36 حزبا من أصل 38 أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة.