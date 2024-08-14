الهيئة المستقلة: ثلث مرشحي القوائم المحلية حزبيّون

وقال أبو زيد في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، إن 36 حزبا من أصل 38 أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة.
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