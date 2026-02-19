الخميس 2026-02-19 03:14 م

الهيئة المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي "الوطني الإسلامي" و"الإصلاح والتجديد"

الخميس، 19-02-2026 03:00 م
الوكيل الإخباري-  قرّر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الموافقة على تغيير أسماء حزبين سياسيين، استنادًا لأحكام المادة (9) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، وفق ما نُشر في وثيقة الجريدة الرسمية، الخميس.اضافة اعلان


وبحسب الوقيقة، وافق المجلس في 17 شباط 2026، على تغيير اسم "حزب الإصلاح والتجديد الأردني – حصاد" ليصبح "حزب حصاد الأردني".

كما وافق المجلس في 18 شباط 2026، على تغيير اسم "حزب الوطني الإسلامي – نماء" ليصبح "حزب الإصلاح".
 
 


أخبار محلية

أخبار محلية

