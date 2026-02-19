الهيئة المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي "الوطني الإسلامي" و"الإصلاح والتجديد"

وبحسب الوقيقة، وافق المجلس في 17 شباط 2026، على تغيير اسم "حزب الإصلاح والتجديد الأردني – حصاد" ليصبح "حزب حصاد الأردني".
كما وافق المجلس في 18 شباط 2026، على تغيير اسم "حزب الوطني الإسلامي – نماء" ليصبح "حزب الإصلاح".
