الهيئة المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي "الوطني الإسلامي" و"الإصلاح والتجديد"

قرّر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الموافقة على تغيير أسماء حزبين سياسيين، استنادًا لأحكام المادة (9) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، وفق ما نُشر في وثيقة الجريدة الرسمية، الخميس.





وبحسب الوقيقة، وافق المجلس في 17 شباط 2026، على تغيير اسم "حزب الإصلاح والتجديد الأردني – حصاد" ليصبح "حزب حصاد الأردني".



كما وافق المجلس في 18 شباط 2026، على تغيير اسم "حزب الوطني الإسلامي – نماء" ليصبح "حزب الإصلاح".











