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الهيئة المستقلة للانتخاب: 10 قضايا منظورة أمام المحاكم

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الثلاثاء، 03-09-2024 08:56 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، الثلاثاء، إن أكثر من 3500 مخالفة انتخابية مرصودة حتى الآن، مشيرا إلى أن "جزءا كبيرا" من هذه المخالفات "تمت إزالتها".

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وأضاف الرواشدة أن هناك جزءا من المخالفات "لا يزال قيد الإزالة"، مرجحا "ارتفاعا ملحوظا" على هذا الرقم خلال الأيام القليلة المقبلة.


وقال إن هناك 10 قضايا منظورة أمام المحاكم المختصة. 

 
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