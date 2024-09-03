الهيئة المستقلة للانتخاب: 10 قضايا منظورة أمام المحاكم

وأضاف الرواشدة أن هناك جزءا من المخالفات "لا يزال قيد الإزالة"، مرجحا "ارتفاعا ملحوظا" على هذا الرقم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال إن هناك 10 قضايا منظورة أمام المحاكم المختصة.
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