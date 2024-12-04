الهيئة الملكية للأفلام تختتم ورشتها لكتابة السيناريو

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ19 من ورشة "راوي لكتاب السيناريو"، والتي نظمتها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، في نزل فينان البيئي بالقرب من محمية ضانا، بمشاركة 8 مشاريع لكتاب "سيناريو عرب".

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وكانت الهيئة، وفقا لبيان، فتحت باب القبول لاستلام سيناريوهات مشاريع طويلة، خلال شهري آذار وأيار الماضيين، حيث تقدم بطلب المشاركة نحو 76 مشروعا، راجعتهم لجنة مؤلفة من 5 مستشارين إبداعيين بعناية، واختارت المشاريع النهائية بعد تقييمات ومقابلات مكثفة.