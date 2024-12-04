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الهيئة الملكية للأفلام تختتم ورشتها لكتابة السيناريو

في نزل فينان البيئي بالقرب من محمية ضانا
في نزل فينان البيئي بالقرب من محمية ضانا
الأربعاء، 04-12-2024 05:19 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ19 من ورشة "راوي لكتاب السيناريو"، والتي نظمتها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، في نزل فينان البيئي بالقرب من محمية ضانا، بمشاركة 8 مشاريع لكتاب "سيناريو عرب".

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وكانت الهيئة، وفقا لبيان، فتحت باب القبول لاستلام سيناريوهات مشاريع طويلة، خلال شهري آذار وأيار الماضيين، حيث تقدم بطلب المشاركة نحو 76 مشروعا، راجعتهم لجنة مؤلفة من 5 مستشارين إبداعيين بعناية، واختارت المشاريع النهائية بعد تقييمات ومقابلات مكثفة.


وتألف فريق المستشارين الإبداعيين لهذا العام من: أحمد عامر (مصر)، وبيرند ليختينبيرغ (ألمانيا)، وتشابا بولوك (المجر)، وجيوفاني روبيانو (إيطاليا)، وحكيم بلعباس (المغرب)، ومارغريت غلوفر (المملكة المتحدة)، ونديم ثابت (لبنان)، ورولا ناشف (لبنان).

 
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