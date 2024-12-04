الهيئة الملكية للأفلام تختتم ورشتها لكتابة السيناريو

وكانت الهيئة، وفقا لبيان، فتحت باب القبول لاستلام سيناريوهات مشاريع طويلة، خلال شهري آذار وأيار الماضيين، حيث تقدم بطلب المشاركة نحو 76 مشروعا، راجعتهم لجنة مؤلفة من 5 مستشارين إبداعيين بعناية، واختارت المشاريع النهائية بعد تقييمات ومقابلات مكثفة.
وتألف فريق المستشارين الإبداعيين لهذا العام من: أحمد عامر (مصر)، وبيرند ليختينبيرغ (ألمانيا)، وتشابا بولوك (المجر)، وجيوفاني روبيانو (إيطاليا)، وحكيم بلعباس (المغرب)، ومارغريت غلوفر (المملكة المتحدة)، ونديم ثابت (لبنان)، ورولا ناشف (لبنان).
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