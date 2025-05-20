الثلاثاء 2025-05-20 10:59 ص
 

الهيئة تنقل الأمل وهم ينشرون التضليل .. وقفة احتجاجية أمام ميدل إيست آي

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة
 
الثلاثاء، 20-05-2025 08:21 ص
الوكيل الإخباري- نفّذ عدد من أبناء الجالية الأردنية في بريطانيا ونشطاء في العمل الإنساني وقفة احتجاجية أمام مقر موقع "ميدل إيست آي" في لندن، تنديدًا بما وصفوه بـ"التقارير الملفقة والمضللة" التي طالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إحدى أهم أذرع العمل الإغاثي في الأردن والمنطقة.اضافة اعلان


ورفع المشاركون في الوقفة لافتات باللغتين العربية والإنجليزية كُتب عليها شعارات مثل: "المساعدات الأردنية ليست للبيع"، و"الهيئة الخيرية الهاشمية تنقل الأمل... ميدل إيست آي تنشر التضليل"، و"نقف مع الحقيقة"، مؤكدين أن التقرير المنشور مؤخرًا يفتقد للمهنية والمصداقية، ويُسيء إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في دعم المحتاجين، وخاصة في قطاع غزة.

وأكد المشاركون أن الوقفة لم تكن فقط دفاعًا عن مؤسسة وطنية، بل تعبيرًا عن العلاقة العميقة والراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والتي تضرب جذورها في التاريخ، وتتجلّى في الدعم المستمر الذي يقدمه الأردن قيادةً وشعبًا للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها غزة.

وقال رئيس المنتدى الأردني في المملكة المتحدة، حلمي الحراحشة: "نقف اليوم دفاعًا عن الحقيقة، ورفضًا لمحاولات تشويه صورة مؤسسة أردنية رائدة تكرّس جهودها لإغاثة المنكوبين ودعم الأشقاء في غزة، في وقت تتطلب فيه المرحلة التكاتف لا التضليل".

وأضاف: "منذ عقود والأردن، بقيادته الهاشمية، يقف مع فلسطين وقضيتها العادلة في كل المحافل السياسية والإنسانية، وما تقوم به الهيئة الخيرية الهاشمية اليوم هو امتداد لهذا النهج النبيل والموقف التاريخي الثابت".

وأكد الحراحشة والمتظاهرون أن الهيئة الخيرية الهاشمية تمثل رمزًا وطنيًا للعمل الإنساني، وتتمتع بسجل مشرف في الاستجابة للأزمات محليًا ودوليًا، داعين إلى تصحيح المعلومات المنشورة والاعتذار الرسمي من الموقع.

واختُتمت الوقفة بتجديد التأكيد على وقوف الأردنيين صفًا واحدًا خلف مؤسساتهم الوطنية في وجه أي محاولات لتشويه سمعتها أو التقليل من أثرها المتجذر في الأعمال الإنسانية.
 
gnews

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