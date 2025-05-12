الوحدات يتوج بكأس الأردن بفوزه على الحسين

ويُعد هذا اللقب هو الثالث عشر في تاريخ مشاركات الوحدات ببطولة كأس الأردن، ليواصل حضوره القوي في سجلات البطولات المحلية.
وكان فريق الحسين إربد قد بلغ النهائي بعد تجاوزه العربي في دور الـ16 بهدفين دون رد، ثم السلط في ربع النهائي بركلات الترجيح (5-3)، قبل أن يتفوق على الفيصلي في نصف النهائي بهدف نظيف.
أما الوحدات، فشق طريقه نحو النهائي بفوز عريض على معان (5-1) في دور الـ16، ثم تفوق على مغير السرحان بثلاثية نظيفة في ربع النهائي، قبل أن يتخطى الأهلي في نصف النهائي بركلات الترجيح (5-4).
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