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الوحدات يضم الحارس محمد العمواسي إلى صفوفه

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أرشيفية
 
الخميس، 09-07-2026 08:27 م

الوكيل الإخباري- أعلن نادي الوحدات، الخميس، تعاقده مع الحارس الدولي محمد العمواسي، لتعزيز صفوف فريق كرة القدم استعدادا للموسم الكروي الجديد.

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ونشر الوحدات عبر منصاته الرسمية مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة، أرفقه بعبارة: "بين القائمين… تُكتب الحكايات. فصل جديد يبدأ مع الحارس الدولي محمد العمواسي".


ويأتي تعاقد الوحدات مع العمواسي بعد رحيل حارسه عبدالله الفاخوري إلى صفوف الفيصلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، في خطوة دفعت إدارة النادي إلى التعاقد مع حارس جديد لتعويض الفراغ في مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم.


ويعد العمواسي من أبرز حراس المرمى في الكرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، إذ سبق له تمثيل الفيصلي، وأحرز معه ألقاب محلية عدة، قبل انتقاله إلى السلط، كما خاض تجربة احترافية مع نادي النجف العراقي.


ومن المنتظر أن يشكل العمواسي مع أحمد عرباش ثنائي حراسة مرمى الوحدات في الموسم المقبل، في إطار استعدادات الفريق للمنافسة على البطولات المحلية.

 
 


gnews

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