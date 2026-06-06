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الوحدات يقبل استقالة شلباية ويكلف الصقور بإدارة نشاط كرة القدم

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الوحدات يقبل استقالة شلباية ويكلف الصقور بإدارة نشاط كرة القدم
 
السبت، 06-06-2026 10:18 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة نادي الوحدات، خلال اجتماعه الذي عقد السبت، قبول الاستقالة التي تقدم بها عضو مجلس الإدارة زياد شلباية من نشاط الفريق الأول لكرة القدم.

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وبحسب بيان صادر عن النادي، فقد قرر المجلس تكليف رئيس النادي يوسف الصقور بتولي مهام مدير نشاط كرة القدم، إلى جانب مسؤولياته كرئيس للنادي، وذلك لضمان استمرارية العمل ومتابعة شؤون الفريق خلال المرحلة المقبلة.

 
 


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أخبار محلية الوحدات يقبل استقالة شلباية ويكلف الصقور بإدارة نشاط كرة القدم



 
 






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