الوحدات يقبل استقالة شلباية ويكلف الصقور بإدارة نشاط كرة القدم

وبحسب بيان صادر عن النادي، فقد قرر المجلس تكليف رئيس النادي يوسف الصقور بتولي مهام مدير نشاط كرة القدم، إلى جانب مسؤولياته كرئيس للنادي، وذلك لضمان استمرارية العمل ومتابعة شؤون الفريق خلال المرحلة المقبلة.
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