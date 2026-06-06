الوحدات يقبل استقالة شلباية ويكلف الصقور بإدارة نشاط كرة القدم

الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة نادي الوحدات، خلال اجتماعه الذي عقد السبت، قبول الاستقالة التي تقدم بها عضو مجلس الإدارة زياد شلباية من نشاط الفريق الأول لكرة القدم.

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