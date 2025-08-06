الوزراء الجدد في حكومة الدكتور جعفر حسان

03:37 م

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الوكيل الإخباري- الوزراء الجدد في حكومة الدكتور جعفر حسان اضافة اعلان





1. الدكتور نضال مرضي عبدﷲ القطامين وزيرا للنقل.

2. المهندسة بدرية المعتز عبدالكريم البلبيسي وزير دولة لتطوير القطاع العام.

3. عبداللطيف أحمد سليمان النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

4. الدكتور رائد سامي عفاش العدوان وزيرا للشباب.

5. الدكتور إبراهيم محفوظ عطﷲ البدور وزيرا للصحة.

6. الدكتور صائب عبدالحليم مفلح الخريسات وزيرا للزراعة.

7. الدكتور عماد نعيم سليم الحجازين وزيرا للسياحة والآثار.

8. الدكتور طارق علي إبراهيم أبو غزالة وزيرا للاستثمار.

9. الدكتور أيمن عبدﷲ أحمد سليمان وزيرا للبيئة.