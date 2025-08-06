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الوزراء المغادرون لحكومة حسان

إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور حسان
إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور حسان
 
الأربعاء، 06-08-2025 03:35 م
الوكيل الإخباري-   الوزراء المغادرون لحكومة جعفر حسان : اضافة اعلان


1. لينا مظهر حسن عناب، وزير السياحة والآثار.
2. المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات، وزير الزراعة.
3. الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.
4. المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وزير الاستثمار.
5. فراس إبراهيم ارشيد الهواري، وزير الصحة.
6. الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة، وزير البيئة.
7. المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزير النقل.
8. عبدﷲ نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
9. الدكتور خير عبدﷲ عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.
10. المهندس يزن حسين سليمان الشديفات، وزير الشباب.
 
 
gnews

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