الوزراء في الرابع اليوم السبت.. وهذه تفاصيل الخلوة الحكومية

وتهدف الخلوة التي تحمل عنوان: "رؤية التحديث الاقتصادي.. ليتواصل الإنجاز" إلى تنظيم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن منظومة لقياس الأداء، وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وكتاب التكليف السامي.
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خلوة حكوميَّة غداً بعنوان: "رؤية التَّحديث الاقتصادي..ليتواصل الإنجاز"