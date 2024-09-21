الوزراء في الرابع اليوم السبت.. وهذه تفاصيل الخلوة الحكومية

الوكيل الإخباري- تُعقد في مبنى رئاسة الوزراء الكائن بالقرب من الدوار الرابع في العاصمة عمان، اليوم السبت، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسّان، خلوة حكومية تشمل الوزراء والأمناء العامين وممثِّلين عن وحدات متابعة الأداء والإنجاز في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

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