الوطنية للتشغيل والتدريب تحصل على شهادتي ISO 45001 وISO 14001

شهادتي ISO 45001 وISO 14001
شهادتا ISO 45001 وISO 14001
 
الأحد، 25-01-2026 11:38 ص
الوكيل الإخباري-   حصلت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب على شهادتي ISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وISO 14001:2015 لنظام إدارة البيئة، استكمالًا لمسيرتها في تطبيق المعايير الدولية، وبعد استيفائها متطلبات التقييم والتدقيق وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة، عقب حصولها سابقًا على شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة.اضافة اعلان


ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الشركة لبناء منظومة متكاملة للجودة والاستدامة وتعزيز بيئة عمل آمنة وصديقة للبيئة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء واستدامة العمليات، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين، ولي العهد.

وأكد مدير عام الشركة العميد الركن أشرف عليمات، أن هذا الإنجاز يشكّل خطوة متقدمة في مسار التميز المؤسسي ويعكس التزام الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة لموظفيها ومتدربيها وتعزيز ممارسات المسؤولية البيئية، إلى جانب الاستمرار في تطبيق أعلى معايير الجودة في الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن الحصول على الشهادتين جاء ثمرة لجهود جماعية وتكامل بين مختلف دوائر ووحدات الشركة، بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبتوجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة، مؤكدًا مواصلة تبنّي الأنظمة الدولية التي تسهم في تطوير منظومة التدريب والتشغيل، وتمكين الشباب ورفع جاهزيتهم لسوق العمل، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية في ترسيخ ثقافة التميز وجودة الأداء.

من جانبه، عبّر مدير عام شركة يوكاليبتوس العالمية لاستشارات الجودة الدكتور نور شحادة، عن اعتزازه باستمرار الشراكة مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، مشيدًا بمستوى الالتزام العالي الذي أظهرته كوادر الشركة خلال مراحل تطبيق متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وإدارة البيئة.

وأكد أن هذا الالتزام أسهم بشكل مباشر في الحصول على الشهادتين وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
 
 


