الوطنية للتشغيل والتدريب تفتح باب التسجيل للدفعة الـ 34

10:03 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، الأحد، عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في جميع المحافظات واستقبال طلبات التسجيل في برامجها التدريبية للدفعة الـ 34 على المهن في جميع القطاعات وهي الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك وتكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة والطاقة الشمسية بالإضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والسلامة والصحة المهنية للأعمار من 17-30 عاما للذكور، و17-35 للإناث، واعتبارا من اليوم وحتى التاسع من نيسان وذلك من خلال زيارة أقرب معهد أو عبر الرابط الإلكتروني. اضافة اعلان





كما دعت من يرغب بالحصول على المزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو الاتصال على الرقم 065631000 أو من خلال خدمة الواتساب 0775441900.





