الأحد 2026-02-22 11:13 ص

الوطنية للتشغيل والتدريب تفتح باب التسجيل للدفعة الـ 34

شعار الوطنية للتشغيل والتدريب
شعار الوطنية للتشغيل والتدريب
 
الأحد، 22-02-2026 10:03 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، الأحد، عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في جميع المحافظات واستقبال طلبات التسجيل في برامجها التدريبية للدفعة الـ 34 على المهن في جميع القطاعات وهي الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك وتكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة والطاقة الشمسية بالإضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والسلامة والصحة المهنية للأعمار من 17-30 عاما للذكور، و17-35 للإناث، واعتبارا من اليوم وحتى التاسع من نيسان وذلك من خلال زيارة أقرب معهد أو عبر الرابط الإلكتروني.اضافة اعلان


كما دعت من يرغب بالحصول على المزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو الاتصال على الرقم 065631000 أو من خلال خدمة الواتساب 0775441900.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة أسماء جلال إقامة دعوى قانونية ضد برنامج رامز جلال بعد عرض حلقتها، معتبرة أنها تضمنت إساءة لها.

فن ومشاهير بعد عرض حلقتها.. فنانة مشهورة ستقاضي رامز جلال - صورة

أهم بدائل السكر لحلويات رمضان

طب وصحة أهم بدائل السكر لحلويات رمضان

هيئة الإعلام

أخبار محلية تحذير رسمي من استغلال الأطفال وذوي الإعاقة في المحتوى الإعلامي

جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة

أخبار محلية جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة

في دولة عربية.. تفعيل "إنذارات مبكرة رقمية" عبر "رسائل نصية"

تكنولوجيا في دولة عربية.. تفعيل "إنذارات مبكرة رقمية" عبر "رسائل نصية"

أجر عمرو دياب في رمضان يثير ضجة.. كم بلغ؟

فن ومشاهير أجر عمرو دياب في رمضان يثير ضجة.. كم بلغ؟

قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن

أخبار محلية قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن



 






الأكثر مشاهدة