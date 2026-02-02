الوطنية للتشغيل والتدريب توقّع اتفاقية تدريب منتهي بالتشغيل مع شركة إمداد لصناعة الأثاث

الوكيل الإخباري- وقّعت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب اتفاقية تعاون مع شركة إمداد لصناعة الأثاث والأثاث الذكي، تهدف إلى تنفيذ برنامج تدريب مهني متخصص في مهنة نجارة الأثاث، وذلك ضمن نموذج التدريب المنتهي بالتشغيل، وبما ينسجم مع متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاع الصناعي الحديث.



ووقّع الاتفاقية عن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب مديرها العام العميد الركن أشرف عليمات، فيما وقّعها عن شركة إمداد لصناعة الأثاث والأثاث الذكي الرئيس التنفيذي سلطان المعايطة.

ويهدف هذا التعاون إلى تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بمسارات التشغيل، من خلال تطبيق نموذج التدريب المنتهي بالتشغيل الذي يتيح للمتدربين اكتساب خبرة عملية ضمن بيئة العمل، ويسهم في تنمية المهارات المهنية المتخصصة ورفع مستوى الكفاءة، وبما يعزز مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.



وسيتم توفير فرص عمل لعدد من المتدربين بعد استكمالهم متطلبات التدريب، وذلك وفق احتياجات شركة إمداد وطبيعة فرص العمل المتاحة لديها، بما يعزز فرص الاستقرار الوظيفي ويجسّد مفهوم التدريب المنتهي بالتشغيل بصورة عملية.



وقال العميد الركن أشرف عليمات إن هذه الاتفاقية تمثل نموذجاً عملياً لربط التدريب بالتشغيل، وتنسجم مع توجهات الشركة في إعداد كوادر مهنية مؤهلة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية، مؤكداً استمرار الشركة في بناء شراكات فاعلة تسهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب الأردني.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إمداد لصناعة الأثاث والأثاث الذكي أن هذه الشراكة تعكس أهمية الاستثمار في التدريب المهني التطبيقي، مشيرًا إلى أن برامج التدريب تسهم في رفد الشركة بكفاءات فنية مؤهلة، وبما ينسجم مع احتياجاتها التشغيلية ومتطلبات العمل الصناعي.