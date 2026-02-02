الوطنية للتشغيل والتدريب توقّع اتفاقية تدريب منتهي بالتشغيل مع شركة إمداد لصناعة الأثاث

ووقّع الاتفاقية عن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب مديرها العام العميد الركن أشرف عليمات، فيما وقّعها عن شركة إمداد لصناعة الأثاث والأثاث الذكي الرئيس التنفيذي سلطان المعايطة.
ويهدف هذا التعاون إلى تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بمسارات التشغيل، من خلال تطبيق نموذج التدريب المنتهي بالتشغيل الذي يتيح للمتدربين اكتساب خبرة عملية ضمن بيئة العمل، ويسهم في تنمية المهارات المهنية المتخصصة ورفع مستوى الكفاءة، وبما يعزز مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.
وسيتم توفير فرص عمل لعدد من المتدربين بعد استكمالهم متطلبات التدريب، وذلك وفق احتياجات شركة إمداد وطبيعة فرص العمل المتاحة لديها، بما يعزز فرص الاستقرار الوظيفي ويجسّد مفهوم التدريب المنتهي بالتشغيل بصورة عملية.
وقال العميد الركن أشرف عليمات إن هذه الاتفاقية تمثل نموذجاً عملياً لربط التدريب بالتشغيل، وتنسجم مع توجهات الشركة في إعداد كوادر مهنية مؤهلة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية، مؤكداً استمرار الشركة في بناء شراكات فاعلة تسهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب الأردني.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إمداد لصناعة الأثاث والأثاث الذكي أن هذه الشراكة تعكس أهمية الاستثمار في التدريب المهني التطبيقي، مشيرًا إلى أن برامج التدريب تسهم في رفد الشركة بكفاءات فنية مؤهلة، وبما ينسجم مع احتياجاتها التشغيلية ومتطلبات العمل الصناعي.
وتعكس الاتفاقية نهج التكامل والتعاون المؤسسي بين شركات القوات المسلحة الأردنية، وبما يسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار في مجالي التدريب والإنتاج، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، بما يخدم الأهداف الوطنية في مجالات التشغيل وبناء القدرات.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يهاتف عراقجي.. وهذا ما جرى
-
"تنظيم الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية
-
البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تحول بنيوي يرتقي بدور معهد الإدارة العامة
-
رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس الأعيان يلتقي السفيرة التشيكية
-
وزير الزراعة يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون المشترك
-
الأردن وإسبانيا يبحثان التحضيرات لإطار شراكة قطرية جديدة 2026-2029
-
الملك يستقبل رئيس أركان الجيش الفرنسي
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفال مؤسسة الحسين الاجتماعية بمناسبة عيد ميلاد الملك