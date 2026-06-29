"الوطنية للقانون الدولي الإنساني" تعقد اجتماعها السنوي

الوكيل الإخباري- عقدت الهيئة العامة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اليوم الاثنين، اجتماعها السنوي، برئاسة رئيس اللجنة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، بحضور جميع الأعضاء وممثلي الجهات الرسمية.

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وناقشت اللجنة، الإطار العام لخطة عملها للعام الحالي ومتابعة تنفيذ الأنشطة التي تم الاتفاق عليها، فيما استعرض مندوبو الجهات الرسمية الممثلة عضويتها باللجنة مجمل النشاطات التي تم تنفيذها من خلال مؤسساتهم في مجال القانون الدولي الإنساني والأنشطة المتفق على تنفيذها خلال عام 2026 والأعوام المقبلة.



وأوضحت اللجنة أن الاجتماع تضمن عرض الميزانية العمومية والتقرير السنوي حول إنجازاتها لعام 2025، ومناقشة الأنشطة التي قامت بها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، من خلال عقد الندوات وورش العمل أو المشاركات الخارجية في المؤتمرات الإقليمية والدولية حول المواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة الأردنية، أو المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.



وبحسب المادة 4 من القانون رقم (5) لسنة 2016، بينت اللجنة أن أعضاءها يمثلون جهات حكومية من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الخارجة وشؤون المغتربين ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، بالإضافة إلى عضوين من مجلسي الأعيان والنواب، وعضوية رئيس جمعية الهلال الأحمر الأردني، وأربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس اللجنة، فيما يعين رئيسها بإرادة ملكية سامية.



ومن أبرز الأهداف التي أنشأت اللجنة من أجلها بموجب القانون رقم 5 لسنة 2026 هو ترسيخ مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني، ورسم السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية وإقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بمبادئه وتطبيقه على الصعيد الوطني، وتعزيز الجهود مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر القانون وتطبيقه.