" الوطني الإسلامي" يشيد بخطاب الملك في القمة العالمية الثالثة للإعاقة

الوكيل الإخباري- أشاد الحزب الوطني الإسلامي بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي تُعقد بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة.

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