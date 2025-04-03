الخميس 2025-04-03 02:40 ص
 

" الوطني الإسلامي" يشيد بخطاب الملك في القمة العالمية الثالثة للإعاقة

الملك يؤكد أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال القمة العالمية الثالثة للإعاقة
الملك عبد الله الثاني
 
الخميس، 03-04-2025 01:02 ص

الوكيل الإخباري-    أشاد الحزب الوطني الإسلامي بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي تُعقد بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة.

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وقال أمين عام الحزب النائب الدكتور مصطفى العماوي في تصريح صحفي ، إن اهتمام الأردن بهذه الفئة مستند إلى استراتيجية وطنية والتزام وطني، وهي مسؤولية ذات مرجعية دينية وطنية وإنسانية، واستجابة إلى ما تضمنه خطاب جلالة الملك مخاطبًا القمة، "أن هذه المسؤولية ليست مسؤوليتكم وحدكم".

 
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