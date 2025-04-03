" الوطني الإسلامي" يشيد بخطاب الملك في القمة العالمية الثالثة للإعاقة

وقال أمين عام الحزب النائب الدكتور مصطفى العماوي في تصريح صحفي ، إن اهتمام الأردن بهذه الفئة مستند إلى استراتيجية وطنية والتزام وطني، وهي مسؤولية ذات مرجعية دينية وطنية وإنسانية، واستجابة إلى ما تضمنه خطاب جلالة الملك مخاطبًا القمة، "أن هذه المسؤولية ليست مسؤوليتكم وحدكم".
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