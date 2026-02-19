الخميس 2026-02-19 12:28 م

الوطني الإسلامي يغير اسمه إلى حزب الإصلاح

الخميس، 19-02-2026 11:30 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن "الحزب الوطني الإسلامي"، عن تغيير اسمه رسميا ليصبح "حزب الإصلاح"؛ انسجاما مع مخرجات منظومة التحديث السياسي وقانون الأحزاب الأردني، وتعزيزا لدوره الوطني الشامل.اضافة اعلان


وأكد الحزب في بيان مساء أمس الأربعاء، أن هذا القرار يأتي بهدف الانفتاح على جميع القطاعات والمؤسسات، وترسيخ مبدأ المواطنة المسؤولة، وتعزيز العمل الحزبي القائم على برامج وطنية شاملة تخدم مصالح جميع الأردنيين، ويعكس التزامه بالنهج الديمقراطي واحترام التعددية والمصلحة الوطنية العليا.
 
 


