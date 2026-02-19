الوطني الإسلامي يغير اسمه إلى حزب الإصلاح

وأكد الحزب في بيان مساء أمس الأربعاء، أن هذا القرار يأتي بهدف الانفتاح على جميع القطاعات والمؤسسات، وترسيخ مبدأ المواطنة المسؤولة، وتعزيز العمل الحزبي القائم على برامج وطنية شاملة تخدم مصالح جميع الأردنيين، ويعكس التزامه بالنهج الديمقراطي واحترام التعددية والمصلحة الوطنية العليا.
-
