الوطني لتطوير المناهج: تطوير التعليم عملية مستمرة لضمان جودة التعلم

الوكيل الإخباري- أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم عن نتائج مجموعة من الدراسات الوطنية الحديثة التي نفذتها وحدة الدراسات والبحوث.





وبحسب بيان المركز اليوم الاثنين، هدفت الدراسات إلى تقييم المناهج الدراسية وقياس أثرها في تعلم الطلبة في المدارس الأردنية، وتحليل محتوى الكتب في ضوء أطر ومعايير التقييمات الدولية، بما يعزز جودة التعليم ويحسن نواتج التعلم لدى الطلبة.



وأشار إلى أن الدراسات شملت الأبحاث، (مدى توافق محتوى كتب العلوم المدرسية للصف التاسع مع المحتوى الذي جرى قياسه بدراسة البيزا، ومدى توافق محتوى كتب العلوم المدرسية للصف العاشر مع المحتوى الذي جرى قياسه بدراسة البيزا، وتحليل هرمي متعدد المستويات لمحددات تحصيل الرياضيات لطلبة الصف الثامن).



وأوضح أن نتائج الدراسات المتعلقة بكتب العلوم للصفين التاسع والعاشر أظهرت أن محتوى المناهج الحالية يسهم في بناء فهم جيد للمفاهيم والظواهر العلمية لدى الطلبة، بما يشكل أساسًا مهمًا لبناء المعرفة العلمية لديهم.



وأشارت النتائج إلى الحاجة إلى تعزيز مهارات تحليل البيانات وتفسيرها وربط المعرفة العلمية بالحياة اليومية، بما يساعد الطلبة على توظيف ما يتعلمونه في مواقف حياتية تطبيقية.



كما كشفت دراسة تحصيل الرياضيات لطلبة الصف الثامن أن البيئة المدرسية تلعب دورًا مهمًا في مستوى أداء الطلبة، وأن ثقة الطلبة بأنفسهم في مادة الرياضيات وانتظامهم في الحضور ووجود بيئة تعليمية داعمة تسهم جميعها في تحسين تحصيلهم الدراسي، مؤكدة هذه النتائج أهمية توفير بيئة مدرسية محفزة تعزز التعلم وتدعم الطلبة.



وفي ما يتعلق بالمناهج المطورة في اللغتين العربية والإنجليزية، أظهرت النتائج أن منهاج اللغة الإنجليزية أسهم إسهامًا إيجابيًا في تنمية المهارات اللغوية لدى الطلبة وساعد على تعزيز مهارات التفكير لديهم، لا سيما لدى طلبة الصف التاسع.



وبينت النتائج أن منهاج اللغة العربية لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدعم على مستوى التطبيق داخل الغرفة الصفية، عن طريق تعزيز تدريب المعلمين وتفعيل الأنشطة التعليمية التي تساعد الطلبة على التفكير والتفاعل بصورة أكبر، وتطوير أدوات التقويم المرتبطة بالأداء.



وأكد المركز أن الهدف من هذه الدراسات هو دعم تطوير المناهج وتحسين جودة التعليم، بما يساعد الطلبة على اكتساب المعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية ومستقبلهم الدراسي والمهني، مبينًا أن تطوير التعليم عملية مستمرة تعتمد على البحث العلمي والتقييم الدوري لضمان توفير تعليم أفضل لأبنائنا الطلبة.





