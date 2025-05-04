الوطني لتطوير المناهج يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تقييم جودة إصداراته

ويُعدّ الذكاء الاصطناعي رافدًا إضافيًا في عمل وحدة ضمان الجودة، حيث يُسهم في تحليل إصدارات المركز من الإطار العام للمناهج، والكتب المدرسية، وكتب التمارين والأنشطة، وأدلة المعلم، بما يتيح قراءة رقمية دقيقة تدعم عمليات المراجعة والتقييم التربوي.
وبحسب بيان صحفي للمركز، تجري مشاركة نتائج التحليل التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع رؤساء فرق تأليف وتطوير المباحث المختلفة، ليطّلعوا عليها ويأخذوا بها في حال كانت تحمل قيمة مضافة لما هو قائم.
وقد أظهرت نتائج التحليل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي نُفذت اتساقًا عاليًا بنسبة تراوحت من 80- 90 بالمئة بين إصدارات المركز من كتب الطالب؛ والتمارين والأنشطة؛ ودليل المعلم وكل من الإطار العام للمناهج الأردنية، والأطر الخاصة بكل مبحث، والمعايير العالمية المعتمدة في إعداد المناهج وتقييمها، بالإضافة إلى معايير الجودة المعتمدة في المركز للإصدارات المختلفة من الكتب، علمًا بأنه تم حتى الآن استخدام هذه التقنية للتأكد من جودة كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم للصفوف الثاني والخامس والثامن، وجار العمل على تقييم ما تبقى في مختلف الصفوف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المركز برفع جودة المحتوى التعليمي واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم، بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في تطوير العملية التعليمية في الأردن، ضمن توجه المركز نحو استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في بناء جيل قادر على التفكير النقدي والإبداعي، ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل بكفاءة وثقة.
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