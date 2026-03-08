الأحد 2026-03-08 02:34 م

"الوطني لحقوق الإنسان" يؤكد في يوم المرأة العالمي حمايتها الدستورية

"الوطني لحقوق الإنسان" يؤكد في يوم المرأة العالمي حمايتها الدستورية
"الوطني لحقوق الإنسان" يؤكد في يوم المرأة العالمي حمايتها الدستورية
 
الأحد، 08-03-2026 12:23 م
الوكيل الإخباري-  أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حمايتها الدستورية المتمثلة بالمادة السادسة من الدستور الأردني التي نصت على أن "الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".اضافة اعلان


كما نص الدستور على أن تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وأشار المركز في بيان اليوم الأحد إلى أن العالم يحتفل في اليوم الثامن من شهر آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، حيث يحمل شعار الاحتفال هذا العام "الحقوق، العدالة، العمل من أجل جميع النساء والفتيات"، ويدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة بما يضمن تحقيق العدالة للنساء في المجالات كافة.

وفي الوقت ذاته، صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمنشورة في الجريدة الرسمية عام 2007، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تضمنت مبدأ المساواة وعدم التمييز.

وعلى صعيد التشريعات الوطنية، تم إقرار قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 الذي حدد أهداف وزارة التنمية الاجتماعية في تحسين نوعية الحياة للنساء ضحايا العنف الأسري والمعرضات للخطر، بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهن بتشاركية وعدالة.

أما على صعيد السياسات، أشار المركز إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، إضافة إلى إصدار المركز استراتيجيته للأعوام (2025–2029) لتواكب المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، وتستجيب للتحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان.

كما أن استراتيجيته تستدعي استجابات حقوقية جديدة ومبتكرة مثل التغير المناخي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وقطاع الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تشكل قضايا المرأة محورًا أساسيًا في الاستراتيجية بما يضمن رصد حقوقها ومتابعة التوصيات مع الجهات ذات العلاقة.

وجدد المركز التزامه بمواصلة دوره في الرصد والتوعية وتقديم التوصيات والعمل مع جميع الشركاء من أجل ضمان تمتع المرأة بحقوقها كاملة وتحقيق العدالة وضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لبناء مجتمع قائم على الكرامة والمساواة وسيادة القانون.

وأشار المركز إلى التوجيهات الملكية المتمثلة في الحرص الشديد على العدالة والمساواة ودعم الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والإنسانية الشاملة والمستدامة للجميع، ليبقى الوطن كريمًا وعزيزًا دائمًا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس سلطة العقبة يتفقد الجمعيات الخيرية والمراكز التي تعنى بذوي الإعاقة

أخبار محلية رئيس سلطة العقبة يتفقد الجمعيات الخيرية والمراكز التي تعنى بذوي الإعاقة

انفجارات تهز مناطق في إيران.. وإسرائيل تقول إنها "تمر بيوم قوي من المواجهة"

عربي ودولي انفجارات تهز مناطق في إيران.. وإسرائيل تقول إنها "تمر بيوم قوي من المواجهة"

صراع على النمبر وان في مصر.. ياسمين عبد العزيز ترد على مي عمر

فن ومشاهير صراع على النمبر وان في مصر.. ياسمين عبد العزيز ترد على مي عمر

تنسيقات مكتبية لرمضان مستوحاة من موضة 2026

فن ومشاهير تنسيقات مكتبية لرمضان مستوحاة من موضة 2026

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية حول إحباط محاولة تسلل

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية حول إحباط محاولة تسلل

بيان شديد اللهجة صادر عن الرئاسة الفلسطينية

فلسطين بيان شديد اللهجة صادر عن الرئاسة الفلسطينية

توفي الممثل الأميركي كوري باركر، المعروف بدوره في المسلسل الشهير Will & Grace، عن عمر ناهز 60 عامًا، تاركًا بصمة في عالم التلفزيون والسينما وإرثًا فنيًا سيبقى حاضرًا لدى جمهوره وزملائه. وبحسب ما أورد

فن ومشاهير وفاة ممثل مشهور- صورة

صيحات مكياج رمضان لإطلالات أنيقة وراقية

المرأة والجمال صيحات مكياج رمضان لإطلالات أنيقة وراقية



 






الأكثر مشاهدة