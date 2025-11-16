"الوطني لحقوق الإنسان" يشارك بمؤتمر المنتدى الآسيوي الباسيفيكي في فيجي

الوكيل الإخباري- شاركت رئيسة مجلس الأمناء في المركز الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسة المنتدى الآسيوي الباسيفيكي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، في افتتاح أعمال المؤتمر الدوري للمنتدى، والذي عقد في مدينة نادي بجمهورية فيجي.

وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد، أن المؤتمر جاء تحت شعار "رحلات مشتركة عبر آسيا والمحيط الهادئ: تعزيز حقوق الإنسان"، وناقش ملفات محورية تشمل، استقلالية المؤسسات الوطنية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتأثيرات تغيّر المناخ على حقوق الإنسان، وتطوير آليات التعاون الإقليمي.



وقدّمت الحاج حسن خلال مشاركتها عرضًا موسّعًا حول دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن في تناول العلاقة بين تغيّر المناخ وحقوق الإنسان، مستعرضة الجهود التي يقودها المركز في رصد الآثار الحقوقية للتغير المناخي على الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات البيئية والتشريعات الوطنية.



وأشارت إلى تخصيص المركز محورًا متقدمًا في تقاريره السنوية للحق في بيئة سليمة، وتسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجه الأردن، وتأثيراتها على حقوق السكن والصحة والمياه والغذاء، مؤكدة دور المركز في دعم وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وأن التغير المناخي بات تحديًا حقوقيًا مركزيًا يستدعي استجابة شاملة من المؤسسات الوطنية والحكومات والمجتمع المدني.



وأكدت أهمية تكاتف المؤسسات الوطنية للدفاع عن استقلاليتها، وتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان، والتفاعل البنّاء مع الآليات الدولية والأممية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه منظومة حقوق الإنسان.



كما أشارت إلى أن المنتدى الآسيوي الباسيفيكي يمرّ بمرحلة مفصلية تتطلب بناء تحالفات جديدة مع الشركاء والجهات المانحة، وتوسيع جهود المناصرة المشتركة، وتعزيز الشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المحيط الهادئ، والعمل بروح جماعية تعكس قيم الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.