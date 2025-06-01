"الوطني لحقوق الإنسان" ينظم جلسة متخصصة حول مكافحة التبغ والتدخين

الوكيل الإخباري- نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، جلسة نقاشية متخصصة حول "مكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله في الأردن: الواقع والمأمول"، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ.



وأوضح المركز في بيان، اليوم الأحد، أن هذه الجلسة تأتي في إطار عمل المركز المستمر على حماية حقوق الإنسان، وانتهاجه نهجًا تشاركيًا مع أصحاب العلاقة، بهدف الوصول إلى توصيات شاملة من شأنها الحد من التبغ والتدخين بجميع أشكاله، تعزيزًا للحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه.

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