الثلاثاء 2026-02-03 07:00 م

"الوطني لحقوق الإنسان" ينعى أحمد عبيدات

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات
أحمد عبيدات
 
الثلاثاء، 03-02-2026 06:12 م

الوكيل الإخباري-   نعى المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، باسم رئيسة وأعضاء مجلس الأمناء والمفوض العام والأمانة العامة والعاملين فيه، ببالغ الحزن والأسى، رئيس مجلس الأمناء الأسبق أحمد عبيدات.

اضافة اعلان


وقال المركز إن عبيدات كان له دور رائد وبارز في إرساء دعائم المركز والمضي به قدما لتحقيق رؤية الدولة الأردنية في مجال حقوق الانسان.


وأعرب عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، مستذكرا مسيرته الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن، وسائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

توضيح هام من نقابة "الحلي والمجوهرات" حول أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين

أخبار محلية حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

أخبار محلية "الوطني لحقوق الإنسان" ينعى أحمد عبيدات

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية ورشة حول التقنيات الرقمية في تعزيز التعليم

الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري

أخبار محلية الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل المهندس سامي تاج الدين عرفات في ذمة الله

جيلي EX2مصمّمة لعصر جديد من التنقّل الحضري

أخبار الشركات جيلي EX2 مصمّمة لعصر جديد من التنقّل الحضري

برهم صالح يشيد بدعم الأردن للاجئين

أخبار محلية برهم صالح يشيد بدعم الأردن للاجئين



 






الأكثر مشاهدة