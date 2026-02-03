"الوطني لحقوق الإنسان" ينعى أحمد عبيدات

الوكيل الإخباري- نعى المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، باسم رئيسة وأعضاء مجلس الأمناء والمفوض العام والأمانة العامة والعاملين فيه، ببالغ الحزن والأسى، رئيس مجلس الأمناء الأسبق أحمد عبيدات.

وقال المركز إن عبيدات كان له دور رائد وبارز في إرساء دعائم المركز والمضي به قدما لتحقيق رؤية الدولة الأردنية في مجال حقوق الانسان.