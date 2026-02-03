"الوطني لحقوق الإنسان" ينعى أحمد عبيدات

وقال المركز إن عبيدات كان له دور رائد وبارز في إرساء دعائم المركز والمضي به قدما لتحقيق رؤية الدولة الأردنية في مجال حقوق الانسان.
وأعرب عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، مستذكرا مسيرته الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن، وسائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
