الوطني لحقوق الإنسان ينفذ سلسلة نشاطات في إقليم الجنوب

الوكيل الإخباري- نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، جلستين حواريتين حول حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء العاملين في الوزارات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة العقبة.

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