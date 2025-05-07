الأربعاء 2025-05-07 02:23 م
 

الوطني لحقوق الإنسان ينفذ سلسلة نشاطات في إقليم الجنوب

المركز الوطني لحقوق الإنسان
المركز الوطني لحقوق الإنسان
 
الأربعاء، 07-05-2025 01:51 م

الوكيل الإخباري-    نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، جلستين حواريتين حول حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء العاملين في الوزارات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة العقبة.

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كما نظم زيارات رصدية ميدانية لبعض المراكز الصحية الأولية والشاملة، والمدارس الثانوية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراكز التوقيف المؤقت في إقليم الجنوب، واطّلع على أبرز التطورات والتحديات، وسجّل ملاحظاته وتوصياته التي سيتم مخاطبة الجهات المعنية بها ومتابعتها، وبما يسهم في تعزيز واقع حقوق الإنسان في المملكة.

 
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