الوطني لحقوق الإنسان ينفذ سلسلة نشاطات في إقليم الجنوب

كما نظم زيارات رصدية ميدانية لبعض المراكز الصحية الأولية والشاملة، والمدارس الثانوية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراكز التوقيف المؤقت في إقليم الجنوب، واطّلع على أبرز التطورات والتحديات، وسجّل ملاحظاته وتوصياته التي سيتم مخاطبة الجهات المعنية بها ومتابعتها، وبما يسهم في تعزيز واقع حقوق الإنسان في المملكة.
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