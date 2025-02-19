الوطني لشؤون الأسرة ينفذ جلسات نقاشية تستهدف كبار السن

وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، جاءت الجلسات التي نُفذت منذ بداية شباط الحالي، لغايات التعرف على أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه كبار السن في مختلف الجوانب، والخروج بتوصيات ليتم تضمينها كأنشطة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025-2030.
وتوزعت الجلسات لتغطي العاصمة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى في مركز وادي الحدادة، وفي الشمال في إربد بالتعاون مع جمعية استضافة المسنين، وفي العقبة بالتعاون مع مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات التابع لمؤسسة نهر الأردن.
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