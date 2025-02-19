الوطني لشؤون الأسرة ينفذ جلسات نقاشية تستهدف كبار السن

الوكيل الإخباري- نفذ المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع برنامج "شامل"، الذي تنفذه مؤسسة مسارات التنمية بتمويل من الحكومة البريطانية، 3 جلسات نقاشية استهدفت كبار السن في المملكة.

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وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، جاءت الجلسات التي نُفذت منذ بداية شباط الحالي، لغايات التعرف على أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه كبار السن في مختلف الجوانب، والخروج بتوصيات ليتم تضمينها كأنشطة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025-2030.