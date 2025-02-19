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الوطني لشؤون الأسرة ينفذ جلسات نقاشية تستهدف كبار السن

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 19-02-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-   نفذ المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع برنامج "شامل"، الذي تنفذه مؤسسة مسارات التنمية بتمويل من الحكومة البريطانية، 3 جلسات نقاشية استهدفت كبار السن في المملكة.

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وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، جاءت الجلسات التي نُفذت منذ بداية شباط الحالي، لغايات التعرف على أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه كبار السن في مختلف الجوانب، والخروج بتوصيات ليتم تضمينها كأنشطة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025-2030.


وتوزعت الجلسات لتغطي العاصمة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى في مركز وادي الحدادة، وفي الشمال في إربد بالتعاون مع جمعية استضافة المسنين، وفي العقبة بالتعاون مع مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات التابع لمؤسسة نهر الأردن.

 
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