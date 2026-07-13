الوطني للأمن السيبراني والضمان الاجتماعي يطلقان حملة "اعرف لتحمي حالك"

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حملة توعوية مشتركة ضمن سلسلة حملات "اعرف لتحمي حالك".

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وبحسب بيان المركز اليوم الاثنين، تهدف الحملة الى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول مخاطر انتحال الهوية الرقمية وتعزيز قدرتهم على التمييز بين الصفحات الرسمية والصفحات الوهمية التي تنتحل هوية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.