الوطني للأمن السيبراني والضمان الاجتماعي يطلقان حملة "اعرف لتحمي حالك"

وبحسب بيان المركز اليوم الاثنين، تهدف الحملة الى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول مخاطر انتحال الهوية الرقمية وتعزيز قدرتهم على التمييز بين الصفحات الرسمية والصفحات الوهمية التي تنتحل هوية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتأتي الحملة في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين للحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل أسماء وشعارات المؤسسات الرسمية، من خلال توعية المواطنين بضرورة استقاء المعلومات والخدمات من المصادر الرسمية فقط، وعدم الانسياق خلف الصفحات أو الحسابات المشبوهة التي قد تهدف إلى تضليل المستخدمين أو سرقة بياناتهم.
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