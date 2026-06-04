الوطني للأمن السيبراني يبدأ استقبال المشاركات لمسابقة "لقطة سيبرانية"

وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، تهدف الجائزة إلى إتاحة الفرصة أمام المبدعين والموهوبين من هواة التصوير وصناعة المحتوى لإنتاج فيديوهات توعوية مبتكرة تسهم في نشر الثقافة السيبرانية وتعزيز السلوكيات الرقمية الآمنة لدى مختلف فئات المجتمع.
وأكد المركز أن باب التقديم مفتوح أمام الأفراد من هواة التصوير وصناعة المحتوى، فيما تستمر فترة استقبال المشاركات حتى 4 آب 2026، داعياً الراغبين بالمشاركة إلى الاطلاع على شروط المسابقة وآلية التقديم عبر الموقع الإلكتروني ومنصات المركز الرسمية، ورابط التقديم المدرج.
ويتحتم على المشاركين الذين سبق وأن تقدموا بمشاركاتهم، إعادة التقديم من خلال الرابط الجديد المرفق، والذي سيمكنهم من المشاركة في المسابقة وعرضها ضمن المواد المتنافسة أمام لجنة التحكيم.
وأشار المركز إلى أن الفيديوهات المشاركة يجب أن تتناول موضوعات مرتبطة بالتوعية بالأمن السيبراني، وأن تكون من إنتاج المشاركين أنفسهم، وبمدة لا تتجاوز دقيقتين، مع الالتزام بالمعايير الفنية والمهنية المعتمدة للمسابقة.
وسيتم تقييم الأعمال المشاركة من قبل لجنة تحكيم تضم مختصين وخبراء في مجالات الإعلام والأمن السيبراني، إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة، لاختيار أفضل الأعمال وأكثرها قدرة على إيصال الرسائل التوعوية بأسلوب إبداعي ومؤثر.
وتأتي جائزة "لقطة سيبرانية" في إطار سعي المركز الوطني للأمن السيبراني إلى تشجيع إنتاج محتوى عربي نوعي يسهم في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، ويعزز مشاركة الشباب والمبدعين في نشر الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة وقريبة من مختلف شرائح المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بشأن قرار إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية
-
ورشة في اربد لتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
الصحافة العالمية تسلط الضوء على مشاركة النشامى في كأس العالم
-
تعرف على اللاعب الذي تفوق على الجميع واعتلى قمة القيمة السوقية في الدوري الأردني
-
مدير الأمن العام يرعى إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي للأعوام 2026–2028
-
اتحاد العمال يبحث أوجه التعاون والشراكة مع مدير منظمة العمل الدولية
-
مواعيد مباريات النشامى في كأس العالم متاحة عبر تطبيق "سند"
-
الإحصاءات: ارتفاع الاكتفاء الذاتي الغذائي في الأردن