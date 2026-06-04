الخميس 2026-06-04 02:52 م

الوطني للأمن السيبراني يبدأ استقبال المشاركات لمسابقة "لقطة سيبرانية"

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الوطني للأمن السيبراني يبدأ استقبال المشاركات لمسابقة "لقطة سيبرانية"
 
الخميس، 04-06-2026 02:41 م

الوكيل الإخباري- أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني عن فتح باب المشاركة في جائزة "لقطة سيبرانية" لأفضل فيديو توعوي في مجال الأمن السيبراني، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر السيبرانية ودعم المحتوى العربي الهادف في هذا المجال.

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وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، تهدف الجائزة إلى إتاحة الفرصة أمام المبدعين والموهوبين من هواة التصوير وصناعة المحتوى لإنتاج فيديوهات توعوية مبتكرة تسهم في نشر الثقافة السيبرانية وتعزيز السلوكيات الرقمية الآمنة لدى مختلف فئات المجتمع.


وأكد المركز أن باب التقديم مفتوح أمام الأفراد من هواة التصوير وصناعة المحتوى، فيما تستمر فترة استقبال المشاركات حتى 4 آب 2026، داعياً الراغبين بالمشاركة إلى الاطلاع على شروط المسابقة وآلية التقديم عبر الموقع الإلكتروني ومنصات المركز الرسمية، ورابط التقديم المدرج.


ويتحتم على المشاركين الذين سبق وأن تقدموا بمشاركاتهم، إعادة التقديم من خلال الرابط الجديد المرفق، والذي سيمكنهم من المشاركة في المسابقة وعرضها ضمن المواد المتنافسة أمام لجنة التحكيم.


وأشار المركز إلى أن الفيديوهات المشاركة يجب أن تتناول موضوعات مرتبطة بالتوعية بالأمن السيبراني، وأن تكون من إنتاج المشاركين أنفسهم، وبمدة لا تتجاوز دقيقتين، مع الالتزام بالمعايير الفنية والمهنية المعتمدة للمسابقة.


وسيتم تقييم الأعمال المشاركة من قبل لجنة تحكيم تضم مختصين وخبراء في مجالات الإعلام والأمن السيبراني، إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة، لاختيار أفضل الأعمال وأكثرها قدرة على إيصال الرسائل التوعوية بأسلوب إبداعي ومؤثر.


وتأتي جائزة "لقطة سيبرانية" في إطار سعي المركز الوطني للأمن السيبراني إلى تشجيع إنتاج محتوى عربي نوعي يسهم في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، ويعزز مشاركة الشباب والمبدعين في نشر الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة وقريبة من مختلف شرائح المجتمع.

 
 


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