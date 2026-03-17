الوطني للأمن السيبراني يطلق محاضرات توعوية لمكلفي خدمة العلم

01:49 م

الوكيل الإخباري- باشر المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع دائرة التعبئة والجيش الشعبي في القوات المسلحة الأردنية، بتنفيذ سلسلة محاضرات توعوية في مجال الأمن السيبراني.





وبحسب بيان المركز اليوم الثلاثاء، تستهدف المحاضرات المكلفين المشاركين في برنامج خدمة العلم، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة وترسيخ مفاهيم الحماية السيبرانية لدى فئة الشباب.



وقدم المهندس علاء الكساسبة، من مديرية بناء القدرات الوطنية في المركز الوطني للأمن السيبراني، محاضرات توعوية متخصصة ركزت على أبرز التهديدات السيبرانية وأساليب الوقاية منها وأهمية السلوك الرقمي المسؤول، إضافة إلى التوعية بمخاطر الهندسة الاجتماعية والاحتيال الإلكتروني وسبل حماية البيانات الشخصية.



وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية وطنية لتعزيز الجاهزية المجتمعية في مواجهة المخاطر الرقمية من خلال تمكين الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة للتعامل الآمن مع الفضاء السيبراني بما ينعكس إيجابًا على أمن المعلومات على المستوى الفردي والمؤسسي.



ومن المقرر أن تستمر هذه المحاضرات طوال فترة برنامج خدمة العلم، ولجميع الأفواج التي تلتحق بالبرنامج تباعًا، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الأمن السيبراني كجزء أساسي من منظومة الأمن الوطني الشامل، ويعزز من دور الشباب كشركاء فاعلين في حماية الفضاء الرقمي للمملكة.





