الوطني للأمن السيبراني يطلق محاضرات توعوية لمكلفي خدمة العلم

وبحسب بيان المركز اليوم الثلاثاء، تستهدف المحاضرات المكلفين المشاركين في برنامج خدمة العلم، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة وترسيخ مفاهيم الحماية السيبرانية لدى فئة الشباب.
وقدم المهندس علاء الكساسبة، من مديرية بناء القدرات الوطنية في المركز الوطني للأمن السيبراني، محاضرات توعوية متخصصة ركزت على أبرز التهديدات السيبرانية وأساليب الوقاية منها وأهمية السلوك الرقمي المسؤول، إضافة إلى التوعية بمخاطر الهندسة الاجتماعية والاحتيال الإلكتروني وسبل حماية البيانات الشخصية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية وطنية لتعزيز الجاهزية المجتمعية في مواجهة المخاطر الرقمية من خلال تمكين الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة للتعامل الآمن مع الفضاء السيبراني بما ينعكس إيجابًا على أمن المعلومات على المستوى الفردي والمؤسسي.
ومن المقرر أن تستمر هذه المحاضرات طوال فترة برنامج خدمة العلم، ولجميع الأفواج التي تلتحق بالبرنامج تباعًا، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الأمن السيبراني كجزء أساسي من منظومة الأمن الوطني الشامل، ويعزز من دور الشباب كشركاء فاعلين في حماية الفضاء الرقمي للمملكة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين
-
الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء
-
عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص
-
وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين
-
عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة
-
نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر
-
وزير الخارجية يستقبل المفوض العام لـ"الأونروا"