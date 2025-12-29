الوطني للأمن وإدارة الأزمات يوجه تحذيراً هاماً للمواطنين

وأكد المركز على متابعة تعليمات الجهات الرسمية المعنية، والالتزام بإرشادات السلامة العامة أثناء هطول الأمطار، وسرعة الرياح، وأي ظروف جوية طارئة قد تؤثر على حياة المواطنين والممتلكات.
ودعا المركز الجميع إلى البقاء على اطلاع مستمر على التحذيرات الصادرة عبر القنوات الرسمية، وعدم التردد في التواصل مع فرق الطوارئ في حال مواجهة أي طارئ.
