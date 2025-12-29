الإثنين 2025-12-29 08:35 م

الوطني للأمن وإدارة الأزمات يوجه تحذيراً هاماً للمواطنين

الإثنين، 29-12-2025 08:25 م
الوكيل الإخباري-   وجه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات رسالة هامة للأخوة والأخوات المواطنين بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الحالة الجوية السائدة، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع.اضافة اعلان


وأكد المركز على متابعة تعليمات الجهات الرسمية المعنية، والالتزام بإرشادات السلامة العامة أثناء هطول الأمطار، وسرعة الرياح، وأي ظروف جوية طارئة قد تؤثر على حياة المواطنين والممتلكات.

ودعا المركز الجميع إلى البقاء على اطلاع مستمر على التحذيرات الصادرة عبر القنوات الرسمية، وعدم التردد في التواصل مع فرق الطوارئ في حال مواجهة أي طارئ.
 
 


