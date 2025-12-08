"الوطني للبحث والتطوير" يشارك في الملتقى الثاني عشر للباحثين في سلطنة عُمان

وقدم وديان، ضمن جلسة علمية حول "الابتكار الأخضر في مواجهة التحديات"، عرضا علميا بعنوان: "البحث العلمي والابتكار ودورهما في مكافحة التصحّر واستصلاح الأراضي المتدهورة البيئية والزراعية".
وتناول العرض الدور المحوري للبحث العلمي والتقنيات الحديثة مثل تطبيقات الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والنماذج البيوفيزيائية، والبحوث الحقلية في تشخيص تدهور الأراضي، ورصد مناطق التص
