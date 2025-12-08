"الوطني للبحث والتطوير" يشارك في الملتقى الثاني عشر للباحثين في سلطنة عُمان

الوكيل الإخباري- شارك رئيس المركز الوطني للبحث والتطوير، الدكتور محمد وديان، في اجتماعات الدورة العادية الـ47 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، في سلطنة عمان، إضافة إلى الملتقى السنوي الثاني عشر للباحثين والمنتدى الدولي حول الابتكار الأخضر.

وقدم وديان، ضمن جلسة علمية حول "الابتكار الأخضر في مواجهة التحديات"، عرضا علميا بعنوان: "البحث العلمي والابتكار ودورهما في مكافحة التصحّر واستصلاح الأراضي المتدهورة البيئية والزراعية".



وتناول العرض الدور المحوري للبحث العلمي والتقنيات الحديثة مثل تطبيقات الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والنماذج البيوفيزيائية، والبحوث الحقلية في تشخيص تدهور الأراضي، ورصد مناطق التص حّر، وتصميم برامج عملية لاستصلاح الأراضي وإعادة تأهيل النظم البيئية.