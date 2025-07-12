الوطني لمكافحة الأوبئة يختتم ورشة تقييم المخاطر الصحية في إربد

وحسب بيان للمركز، اليوم السبت، حضر الورشة، التي امتدت على مدار يومين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، مختصون وخبراء من مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بالاستجابة للطوارئ والكوارث في المحافظة.
وأكد الأمين العام للمركز الدكتور طارق مقطش، أن تقييم المخاطر الصحية يعد من أهم الركائز الأساسية لبناء منظومة فعالة للتأهب والاستجابة على مستوى المحافظة والوطن، حيث يأتي هذا النهج في ظل التحديات المتزايدة، سواء تلك المتعلقة بتغير المناخ أو حركة السكان أو المستجدات الوبائية.
ولفت إلى أن التقييم الاستباقي للمخاطر يترجم الرؤية الملكية السامية، ويعكس الدور الوطني الذي أُوكل إلى المركز ليكون حصنًا حصينًا للوقاية، ومصدرًا وطنيًا موثوقًا للجاهزية والاستجابة، مشددًا على أهمية العمل التشاركي بين جميع الجهات لتحقيق الأمن الصحي وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات.
وأوضح أن تقييم المخاطر باستخدام أداة STAR التي طورتها منظمة الصحة العالمية، يُمكِّن من تحديد أبرز التهديدات التي قد تواجه المحافظة، وترتيبها حسب الأولوية، بحيث تشكّل نتائج هذا التقييم بوصلة لصناع القرار في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للاستعداد والاستجابة لأي حدث أو طارئ يؤثر على الصحة العامة.
وقال المركز إن هذا التقييم هو الثالث من نوعه الذي ينفذه بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حيث سبق وأن نُفذ تقييم وطني شامل لجميع المخاطر التي تؤثر على المملكة على المستوى الاستراتيجي، تبعه تقييم خاص لمدينة العقبة نظرًا لخصوصيتها الجغرافية والاقتصادية، ويأتي تقييم محافظة إربد استمرارًا لهذا النهج في تعزيز الأمن والسلامة الصحية في جميع أنحاء المملكة.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية نتائج التقييم في دعم الخطط الوطنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتحديد الأولويات، والخروج بتوصيات توفر الأدلة العلمية لصناعة القرار الحكومي، بما يسهم في تعزيز وبناء قدرات الاستجابة الفاعلة لمختلف أنواع الطوارئ الصحية المحتملة، وذلك ضمن رؤية وطنية تسعى دومًا إلى حماية صحة المواطنين وضمان جاهزية منظومة الصحة العامة في المملكة.
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