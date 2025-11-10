الإثنين 2025-11-10 08:42 م
 

الوكيل وكوكبة من الإعلاميين يوجهون رسائل هامة للشباب حول مخاطر المخدرات

الإعلامي محمد الوكيل
الإعلامي محمد الوكيل
 
الإثنين، 10-11-2025 07:27 م
الوكيل الإخباري-  أظهر مقطع فيديو نشرته مديرية الأمن العام رسائل توعوية وجهها عدد من الإعلاميين حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها، وفي مقدمتهم الإعلامي محمد الوكيل، الذي دعا الشباب إلى الابتعاد عن هذه الآفة القاتلة وما يرافقها من دمار نفسي واجتماعي واقتصادي.اضافة اعلان


وتضمّن الفيديو رسائل مباشرة ومحذّرة من خطورة الانسياق وراء مروّجي المخدرات أو الوقوع تحت تأثير رفقاء السوء، مؤكدين أن طريق المخدرات يبدأ بجرعة تجربة وينتهي إلى مصير مجهول قد يمتد إلى السجن أو الموت أو تدمير مستقبل الأسرة بالكامل.

وأضاف الإعلاميون المشاركون في الفيديو دعوات صريحة لكل من تورّط بتعاطي المخدرات للبحث عن العلاج فورًا وعدم الاستسلام، مؤكدين أن الجهات المختصة توفر برامج متابعة وعلاج دون مساءلة قانونية، وأن العودة إلى الطريق الصحيح ممكنة لكل من اتخذ القرار الشجاع بطلب المساعدة قبل فوات الأوان.

وشارك في الرسائل التوعوية عدد من الإعلاميين الأردنيين، وهم: الإعلامي عامر الرجوب، الإعلامي هاني البدري، الإعلامي محمد الخالدي، الإعلامي حازم رحاحلة، والإعلامية رندا كرادشة.
 
 
