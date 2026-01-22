الخميس 2026-01-22 03:53 م

الى الأردنيين.. تعرفوا على مواقع كاميرات ضبط القاء النفايات الجديدة

كاميرا ضبط مخالفة القاء النفايات
 
الخميس، 22-01-2026 01:57 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت الحكومة، البرنامج التنفيذي الوطني لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، في خطوة تعكس التزاما وطنيا شاملا بحماية الصحة العامة والبيئة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة في مختلف محافظات المملكة.اضافة اعلان


ويرتكز البرنامج التنفيذي على أربعة محاور رئيسة تعالج ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال منظومة شاملة من الإجراءات التنظيمية والفنية والرقابية والتوعوية، والتي صُممت بناءً على تقييم واقعي للاحتياجات والتحديات في مختلف المناطق، ويعتمد على نهج شامل يقوم على التكامل بين السياسات البيئية والتنموية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية، وخفض كلفة إدارة النفايات وتحفيز الاقتصاد الدائري.

وزير البيئة رئيس اللجنة التوجيهية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أيمن سليمان، اكد إن البرنامج التنفيذي يشمل إطلاق نظام إلكتروني خاص للمخالفات البيئية تضم تركيب كاميرات منها 50 في عمّان و250 في بقية المحافظات وستكون متحركة، موضحا أن قيمة المخالفات تتراوح من 50 إلى 500 دينار.

ويأتي توزيع كاميرات رصد مخالفات النظافة في الأردن على النحو التالي:


عمان 50 كاميرا

اربد 20 كاميرا

السلط 15 كاميرا

مأدبا 15 كاميرا 

الزرقاء 20 كاميرا

بني عبيد 10 كاميرات

الرصيفة 15 كاميرا

الجيزة10 كاميرات

حسبان 4 كاميرات

الرمثا 10 كاميرات
 
 










