الخميس 2026-01-22 02:03 م

الى الأردنيين.. تعرفوا على مواقع كاميرات ضبط القاء النفايات الجديد

الى الأردنيين.. تعرفوا على مواقع كاميرات ضبط القاء النفايات الجديد
كاميرا ضبط مخالفة القاء النفايات
 
الخميس، 22-01-2026 01:57 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت الحكومة، البرنامج التنفيذي الوطني لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، في خطوة تعكس التزاما وطنيا شاملا بحماية الصحة العامة والبيئة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة في مختلف محافظات المملكة.اضافة اعلان


ويرتكز البرنامج التنفيذي على أربعة محاور رئيسة تعالج ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال منظومة شاملة من الإجراءات التنظيمية والفنية والرقابية والتوعوية، والتي صُممت بناءً على تقييم واقعي للاحتياجات والتحديات في مختلف المناطق، ويعتمد على نهج شامل يقوم على التكامل بين السياسات البيئية والتنموية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية، وخفض كلفة إدارة النفايات وتحفيز الاقتصاد الدائري.

وزير البيئة رئيس اللجنة التوجيهية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أيمن سليمان، اكد إن البرنامج التنفيذي يشمل إطلاق نظام إلكتروني خاص للمخالفات البيئية تضم تركيب كاميرات منها 50 في عمّان و250 في بقية المحافظات وستكون متحركة، موضحا أن قيمة المخالفات تتراوح من 50 إلى 500 دينار.

ويأتي توزيع كاميرات رصد مخالفات النظافة في الأردن على النحو التالي:


عمان 50 كاميرا

اربد 20 كاميرا

السلط 15 كاميرا

مأدبا 15 كاميرا 

الزرقاء 20 كاميرا

بني عبيد 10 كاميرات

الرصيفة 15 كاميرا

الجيزة10 كاميرات

حسبان 4 كاميرات

الرمثا 10 كاميرات
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الى الأردنيين.. تعرفوا على مواقع كاميرات ضبط القاء النفايات الجديد

أخبار محلية الى الأردنيين.. تعرفوا على مواقع كاميرات ضبط القاء النفايات الجديد

توقيع ميثاق مجلس السلام

عربي ودولي بمشاركة الأردن .. دافوس تشهد توقيع ميثاق مجلس السلام رسمياً

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أوقفنا 8 حروب وسنوقف حربا إضافية هي من الأصعب

ب

طب وصحة مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية علاج السرطان

ب

طب وصحة أنشطة منزلية في أوقات الفراغ تعزز صحة الدماغ

45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

ت

طب وصحة اكتشاف علمي ينفي الاعتقاد بعدم قدرة القلب على الشفاء بعد النوبات

ا

منوعات سريلانكا تكشف عن أكبر ياقوتة في العالم



 






الأكثر مشاهدة