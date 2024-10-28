اليرموك تبحث ووفدا صينيا التعاون الأكاديمي

وأكد مسّاد أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والصين على مختلف المستويات الثقافية والأكاديمية وغيرها من القطاعات بما يفتح آفاقا رحبة للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي الأردنية والصينية بشكل عام، ويمكّن "اليرموك" من بناء جسور من التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الصينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال إن الجامعة ومنذ نشأتها في إربد، أحدثت نقلة نوعية في المدينة على صعيد الجانب الثقافي والأكاديمي، ولم تألُ جهداً في الاضطلاع بدورها التنويري والنهضوي وفي تحقيق التنمية في مجتمع إربد، مستعرضا نشأة الجامعة وما تضمه من كليات وما تطرحه من تخصصات صحية وإنسانية وعلمية.
ولفت إلى حرص الجامعة على توطيد تعاونها مع الجهات التعليمية والثقافية الصينية، من خلال استقبال الطلبة الصينيين الراغبين باستكمال دراستهم في كليات وبرامج الجامعة المختلفة، والمشاركة في تنظيم الفعاليات الثقافية التي تسهم بنشر الثقافة الصينية.
وأكد استعداد جامعة اليرموك للتعاون مع جامعة شمال غرب الصين للعلوم التطبيقية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتأطير هذا التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم مستقبلا تُعنى بتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بين الجامعتين، لاسيما في مجال التخصصات الهندسية وعلوم الحاسوب، فضلا عن إجراء الدراسات البحثية وإقامة الندوات َالمؤتمرات المشتركة.
من جهتها، أكدت المستشارة الثقافية شي وي، استعداد الملحقية الثقافية لمد جسور التعاون الثقافي بين مختلف الجهات التعليمية والثقافية الصينية، وبما يسهم بنشر الثقافة واللغة الصينية في المجتمع الأكاديمي الأردني، مشيدة ببرنامج "حزم اللغات" الذي تنفذه جامعة اليرموك، ويشمل اللغة الصينية الأمر الذي مكّن الطلبة في الجامعة من تعلم اللغة الصينية ونشر ثقافتها.
بدورهم، أشاد أعضاء وفد جامعة شمال غرب الصين للعلوم التطبيقية، بالسمعة العلمية المتميزة لجامعة اليرموك، التي تطرح تخصصات فريدة ونوعية، وتضمُ مراكز للدراسات الثقافية ودراسات التنمية المستدامة وغيرها من المراكز العلمية، ما يشكل قاعدة متينة للتعاون بين الجامعتين.
وعلى هامش الزيارة، احتضنت قاعة عرار في مبنى المؤتمرات والندوات فعالية ثقافية نظمها المركز الثقافي الصيني في عمّان ودائرة الثقافة والسياحة لمقاطعة يونان الصينية، تضمنت موضوعات متنوعة عن الثقافة والتراث في مقاطعة يونان.
كما تم عرض موجز تعريفي عن جمهورية الصين الشعبية بشكل عام، و مقاطعة يونان بشكل خاص، وما تتميز به هذه المقاطعة من تعدد في الموارد الثقافية والسياحية، وما تتمتع به من تنوع في التضاريس والجغرافيا وتنوع المناخ، كما وأنها تشتهر بالمهرجانات القومية المختلفة.
وحضر اللقاءان كل من مساعد مدير المركز الثقافي الصيني في عمّان أحمد العقرباوي، و وانغ شياو ليانغ من مقاطعة يونان الصينية، والدكتور ما يون هوا من معهد الفنون القومية في المقاطعة، ونائبا رئيس جامعة اليرموك الدكتور موسى ربابعة، والدكتور موفق العتوم.
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