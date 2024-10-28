اليرموك تبحث ووفدا صينيا التعاون الأكاديمي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، مع وفد صيني ضم الوفد الأول المستشارة الثقافية في سفارة جمهورية الصينية الشعبية - مديرة المركز الثقافي الصيني في عمْان شي وي، وعميد كلية الدراسات الأجنبية في جامعة شمال غرب الصين للعلوم التطبيقية الدكتور وانغ قازو، ومديرة مركز الدراسات الأردنية في الجامعة الدكتورة لي شي، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي.

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وأكد مسّاد أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والصين على مختلف المستويات الثقافية والأكاديمية وغيرها من القطاعات بما يفتح آفاقا رحبة للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي الأردنية والصينية بشكل عام، ويمكّن "اليرموك" من بناء جسور من التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الصينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وقال إن الجامعة ومنذ نشأتها في إربد، أحدثت نقلة نوعية في المدينة على صعيد الجانب الثقافي والأكاديمي، ولم تألُ جهداً في الاضطلاع بدورها التنويري والنهضوي وفي تحقيق التنمية في مجتمع إربد، مستعرضا نشأة الجامعة وما تضمه من كليات وما تطرحه من تخصصات صحية وإنسانية وعلمية.



ولفت إلى حرص الجامعة على توطيد تعاونها مع الجهات التعليمية والثقافية الصينية، من خلال استقبال الطلبة الصينيين الراغبين باستكمال دراستهم في كليات وبرامج الجامعة المختلفة، والمشاركة في تنظيم الفعاليات الثقافية التي تسهم بنشر الثقافة الصينية.



وأكد استعداد جامعة اليرموك للتعاون مع جامعة شمال غرب الصين للعلوم التطبيقية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتأطير هذا التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم مستقبلا تُعنى بتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بين الجامعتين، لاسيما في مجال التخصصات الهندسية وعلوم الحاسوب، فضلا عن إجراء الدراسات البحثية وإقامة الندوات َالمؤتمرات المشتركة.



من جهتها، أكدت المستشارة الثقافية شي وي، استعداد الملحقية الثقافية لمد جسور التعاون الثقافي بين مختلف الجهات التعليمية والثقافية الصينية، وبما يسهم بنشر الثقافة واللغة الصينية في المجتمع الأكاديمي الأردني، مشيدة ببرنامج "حزم اللغات" الذي تنفذه جامعة اليرموك، ويشمل اللغة الصينية الأمر الذي مكّن الطلبة في الجامعة من تعلم اللغة الصينية ونشر ثقافتها.



بدورهم، أشاد أعضاء وفد جامعة شمال غرب الصين للعلوم التطبيقية، بالسمعة العلمية المتميزة لجامعة اليرموك، التي تطرح تخصصات فريدة ونوعية، وتضمُ مراكز للدراسات الثقافية ودراسات التنمية المستدامة وغيرها من المراكز العلمية، ما يشكل قاعدة متينة للتعاون بين الجامعتين.



وعلى هامش الزيارة، احتضنت قاعة عرار في مبنى المؤتمرات والندوات فعالية ثقافية نظمها المركز الثقافي الصيني في عمّان ودائرة الثقافة والسياحة لمقاطعة يونان الصينية، تضمنت موضوعات متنوعة عن الثقافة والتراث في مقاطعة يونان.



كما تم عرض موجز تعريفي عن جمهورية الصين الشعبية بشكل عام، و مقاطعة يونان بشكل خاص، وما تتميز به هذه المقاطعة من تعدد في الموارد الثقافية والسياحية، وما تتمتع به من تنوع في التضاريس والجغرافيا وتنوع المناخ، كما وأنها تشتهر بالمهرجانات القومية المختلفة.