اليرموك تتقدم فئتين في تصنيف QS العالمي للجامعات 2026

الوكيل الإخباري- حققت جامعة اليرموك تقدما أكاديميا لافتا بتقدمها فئتين على سلم تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026، بوصولها إلى الفئة (851-900)، مقارنة بالفئة (951-1000) في العام الماضي.



ووفق نتائج التصنيف، فقد تحسنت علامة "اليرموك" الاجمالية بنسبة 70.6% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس الاستراتيجية المؤسسية التي تسير عليها "اليرموك" في تعزيز جودة التعليم، والارتقاء بمستوى البحث والنشر العلمي، وتوسيع نطاق التأثير الأكاديمي على المستوى العالمي.

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وفي قراءة تحليلية لنتائج هذا التصنيف، فقد شهد هذا العام زيادة ملحوظة في عدد الجامعات التي تم تقييمها بنسبة 50% مقارنة بعدد الجامعات التي تم تقيمها العام الماضي، حيث تم تقييم 8467 جامعة من 106 دولة حول العالم، مقارنة بـ5663 جامعة العام الماضي.



ووفق نتائج التصنيف التي تم إعلانها اليوم الخميس فقد تم تصنيف 1501 جامعة فقط من مجموع الجامعات التي تم تقييمها، منها 112 جامعة دخلت التصنيف لهذا العام مقابل خروج 114 جامعة من مختلف دول العالم، الأمر الذي يعكس شدة المنافسة الأكاديمية وارتفاع معايير التقييم التي شهدها التصنيف لعام 2026 على المستوى الدولي.



من جهته، قال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن هذا التقدم النوعي في تصنيف QS العالمي للجامعات يُجسدُ الفكر الأكاديمي والإرادة الجادة في تبني الابتكار والريادة والتعليم الشامل كفكرٍ ومشروعٍ "يرموكيٍّ" مستدام قوامه الجودة الأكاديمية والبحثية والإنتاج العلمي المميز.



وأضاف أن نتائج مثل هذه التصنيفات الأكاديمية الدولية، من شأنه تعزيز مكانة جامعة اليرموك وحضورها على الخارطة العلمية للجامعات والمؤسسات التعليمية عبر الشراكات الدولية، مشددا في الوقت ذاته أن هذا الإنجاز هو ثمرة لجهود جماعية متكاملة بذلها جميع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، ممن عملوا بروح الفريق وعلى أسس من الانتماء المؤسسي والالتزام بأعلى معايير الجودة.



وأكد مسّاد أن هذا الإنجاز يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة للحفاظ على هذا النجاح وتوسيع أثره على المستويين المحلي والدولي، وبذل المزيد من الجهد في الأعوام القادمة وصولا إلى المكانة التي تستحقها جامعة اليرموك وقيمتها ومسؤولياتها في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع الأردني والعربي والإنساني.