اليرموك تحقق قفزة نوعية في تصنيف Webometrics العالمي

الثلاثاء، 20-01-2026 12:07 م

الوكيل الإخباري-   حققت جامعة اليرموك، تقدما مميزا، في تصنيف Webometrics العالمي، حيث ارتقت إلى المرتبة 874 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة 1730 وفق نتائج تموز 2025، في إنجاز يُجسّد ثمرة العمل الجاد، وروح المسؤولية العالية، والتكامل المؤسسي الذي يميّز أداء الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والرقمية.

ويأتي هذا التقدم نتيجةً مباشرةً لـ العمل المؤسسي المشترك بين الجهات الأكاديمية والإدارية ذات العلاقة، وما رافقه من جهود متواصلة في تطوير المحتوى الإلكتروني للموقع الرسمي للجامعة، وتعزيز حضورها الرقمي، ودعم البحث العلمي والنشر الأكاديمي، إلى جانب تحسين كفاءة الأنظمة والمنصات الإلكترونية، الأمر الذي أسهم في الارتقاء بمؤشرات الظهور والتأثير والانفتاح المعتمدة في تصنيف Webometrics.


وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، أن التصنيفات العالمية باتت تشكّل اليوم تحدياً حقيقياً يستوجب التزاماً راسخاً بجودة المحتوى، والحفاظ على مسار الجودة المؤسسية دون انحراف، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على ذلك من خلال مراجعة شاملة لمؤشرات الأداء ضمن خطة تطويرية متكاملة يجري العمل على ترجمتها إلى واقع ملموس، بما يعزز استدامة التميز ويحقق مزيداً من التقدم في التصنيفات الدولية.


وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس رؤية جامعة اليرموك الاستراتيجية في الارتقاء بجودة مخرجاتها التعليمية والبحثية، وتعزيز مكانتها على خارطة التصنيفات العالمية، انسجاماً مع رسالتها ودورها الريادي في قطاع التعليم العالي.


من جانبها، أعربت نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي والاعتمادات الدولية والتصنيفات الأستاذ الدكتورة ربا البطاينة، عن تطلعها إلى مزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة، مؤكدةً أن ما تحقق هو ثمرة جهود مخلصة ومتراكمة بذلها أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية والطلبة بروح فريق واحد، مشيرةً إلى أن هذا التكاتف، القائم على الإيمان بأن العمل رسالة ومسؤولية وطنية، هو القوة الدافعة التي تضمن استدامة النجاح وترسّخ مسار التميّز المؤسسي.

 
 


