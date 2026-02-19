اليرموك تدعم 300 طالب بقروض ومساعدات بقيمة 100 ألف دينار

11:07 ص

الوكيل الإخباري- قررت جامعة اليرموك تقديم قروض ومساعدات مالية لـ 300 طالب وطالبة ممن انطبقت عليهم الشروط، بقيمة إجمالية بلغت 100 ألف دينار أردني، شملت 3 من الطلبة الدوليين.





وأكد رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري حرص الجامعة على إيلاء الطلبة جل اهتمامها ورعايتها وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم الدراسية بكفاءة، تمهيدًا لانطلاقهم نحو سوق العمل مسلحين بالعلوم والمهارات اللازمة.



وأضاف خلال ترؤسه اجتماع لجنتي إدارة "صندوق التبرعات" و"صندوق الطلبة" في عمادة شؤون الطلبة اليوم الخميس، إن توفير الدعم المالي للطلبة من الأسر العفيفة يرسخ نهج الجامعة ودورها الوطني والإنساني، انسجامًا مع التوجهات الملكية السامية في إتاحة التعليم للجميع وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الطلبة وذويهم.



وشدد على أن الاستثمار في الطلبة هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن وبناء كفاءاته، مثمنًا مبادرات المتبرعين من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأبناء المجتمع المحلي. وأشار إلى أن هذا الجهد التشاركي والمساهمات المالية المباشرة للجامعة مكنت هذه الفئة من الطلبة من تجاوز التحديات المالية التي تواجههم.



ومع حلول شهر رمضان المبارك، دعا الشرايري أصحاب الخير والأيادي البيضاء إلى المبادرة بتقديم التبرعات لصناديق دعم الطلبة في عمادة شؤون الطلبة، مؤكدًا أن العطاء في مجالات التعليم يعد من أرقى صور التكافل الاجتماعي، نظرًا لمكانة العلم وفضله التي حثت عليها جميع الشرائع السماوية.





