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اليرموك تستحدث برنامج البكالوريوس في علوم الرياضة

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الأحد، 25-08-2024 09:36 ص

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس التعليم العالي، الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في علوم الرياضة، بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة اليرموك، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025.

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وقال عميد الكلية الدكتور محمد خلف ذيابات، إن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد أخصائي رياضي في مجالات العلوم الرياضية المختلفة، وتأهيلهم وتزويدهم بمستوى عال من المعرفة والمهارات العلمية والعملية المتعلقة بجميع أفراد المجتمع والمستويات الرياضية.


وأضاف تتضمن الخطة الدراسية للبرنامج المساقات العلمية (النظرية والعملية) بما يلبي حاجة سوق العمل وتواكب التطور العلمي في هذا المجال، مبينا أن البرنامج يتكون من 93 ساعة نظرية تغطي جميع العلوم المرتبطة والمساندة لعلوم الرياضة كعلم الحركة والميكانيكا الحيوية وفسيولوجيا الجهد البدني وتغذية الرياضيين والتأهيل الرياضي والتحليل الحركي والتسويق الرياضي.


وأشار ذيابات إلى أن البرنامج يتضمن 42 ساعة عملية تطبيقية تركز على تأهيل وتعزيز قدرات الخريج من هذا البرنامج للعمل في الصالات والأندية الرياضية وتدريبات المقاومة والأيروبيكس وألعاب المضرب والسباحة والمدرب الشخصي.


وتابع ان هذا البرنامج يأتي في إطار خطة جامعة اليرموك لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الرياضي وتزويد الطلبة بالكفاءة المعرفية والعلمية وبالتالي تزويد سوق العمل المحلي والعربي والإقليمي بالكفاءات الرياضية المؤهلة في مجال التدريب الرياضي وصحة المجتمع، إضافة إلى تحقيق الترابط العلمي بين قسم علوم الرياضة ومختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة من نوادي واتحادات رياضية وأقسام علمية لتوظيف العلوم المرتبطة بالعلوم الرياضية المختلفة.

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