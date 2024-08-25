اليرموك تستحدث برنامج البكالوريوس في علوم الرياضة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي، الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في علوم الرياضة، بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة اليرموك، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025.

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وقال عميد الكلية الدكتور محمد خلف ذيابات، إن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد أخصائي رياضي في مجالات العلوم الرياضية المختلفة، وتأهيلهم وتزويدهم بمستوى عال من المعرفة والمهارات العلمية والعملية المتعلقة بجميع أفراد المجتمع والمستويات الرياضية.



وأضاف تتضمن الخطة الدراسية للبرنامج المساقات العلمية (النظرية والعملية) بما يلبي حاجة سوق العمل وتواكب التطور العلمي في هذا المجال، مبينا أن البرنامج يتكون من 93 ساعة نظرية تغطي جميع العلوم المرتبطة والمساندة لعلوم الرياضة كعلم الحركة والميكانيكا الحيوية وفسيولوجيا الجهد البدني وتغذية الرياضيين والتأهيل الرياضي والتحليل الحركي والتسويق الرياضي.



وأشار ذيابات إلى أن البرنامج يتضمن 42 ساعة عملية تطبيقية تركز على تأهيل وتعزيز قدرات الخريج من هذا البرنامج للعمل في الصالات والأندية الرياضية وتدريبات المقاومة والأيروبيكس وألعاب المضرب والسباحة والمدرب الشخصي.