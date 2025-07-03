اليرموك تستحدث برنامج اللغات الحديثة في اللغتين الإسبانية والإنجليزية

وقال عميد الكلية، الدكتور محمد عناقرة، في بيان اليوم الخميس، إن البرنامج الذي وافق مجلس التعليم العالي على استحداثه يهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب مهارات متقدمة في اللغتين الإسبانية والإنجليزية، مع التركيز على التطبيقات العملية وتطوير مهارات الكتابة والترجمة والتحليل اللغوي.
وأكد أهمية البرنامج في تحقيق التميز من خلال تأهيل الكوادر في تخصص اللغة الإسبانية والإنجليزية علميًا ومهنيًا، بهدف تحقيق التواصل المعرفي والثقافي مع دول العالم، بما يخدم المجتمع، وإعداد كوادر مؤهلة وتمكينها بالمهارات الأساسية للمنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز مهارات البحث العلمي من خلال برنامج أكاديمي مصمم وفقًا للمعايير الوطنية والعالمية.
وأشار عناقرة إلى أن رؤية البرنامج تقوم على رفد سوق العمل بمتحدثين باللغتين الإسبانية والإنجليزية في مجالات الاقتصاد والصحافة والإعلام والتعليم والسياسة، إضافة إلى رفد السوق المحلي والإقليمي والعالمي بكفاءات مؤهلة لتسهيل التواصل المعرفي والثقافي والتجاري، والعمل كأدلّاء سياحيين، وموظفين في الفنادق والوكالات السياحية، بالإضافة إلى العمل كمترجمين.
وبين أن البرنامج يشمل مجموعة من المميزات، من خلال تركيزه على التطبيقات العملية واستخدام اللغة في مجالات مهنية مختلفة، وتنمية المهارات اللغوية الشاملة، والاطلاع على الثقافة الإسبانية والإنجليزية من خلال دراسة الأدب والفنون والتاريخ، بالإضافة إلى التدريب العملي مع مؤسسات وشركات تعتمد على اللغة الإسبانية والإنجليزية في عملها.
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