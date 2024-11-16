"اليرموك" تُسجل براءة اختراع لتركيبات صيدلانية لعلاج مرض السرطان

ورأس الفريق، الدكتور شحادة مزيد وضم في عضويته الدكتور خالد أبو خضره من قسم العلوم الحياتية، والباحثة هدى السعدي، إضافة إلى الدكتور فراس العوادي والدكتور أريج عساف من الجامعة الأردنية.
وتمكن الفريق من تسجيل براءة اختراع بعنوان "تركيبات صيدلانية مشتقة من "البينزاوكزازيباين" لعلاج مرض السرطان.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
البدور : مطلوب تدخل حكومي سريع لحل "كسر العظم " بين النقابة وشركات التأمين
-
الأمير رعد بن زيد يرعى حفل توزيع الشهادات التقديرية على ذوي المتبرعين بالقرنيات
-
التّدريب المهني وجامعة جدارا يوقعان اتفاقية تعاون مشترك
-
نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون من لا يحمل أموالا من المرضى مجانا
-
العيسوي: الأردن ثابت على مواقفه ومستمر بجهوده لوقف العدوان على غزة
-
لمخالفته لائحة الأجور .. الأطباء تحول مدير مستشفى خاص لمجلس التأديب
-
الأردن يفوز بعضوية مجالس معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية