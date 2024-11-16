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"اليرموك" تُسجل براءة اختراع لتركيبات صيدلانية لعلاج مرض السرطان

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
السبت، 16-11-2024 03:53 م

الوكيل الإخباري-   سجل فريق بحثي من كلية العلوم لجامعة اليرموك، براءة اختراع لتركيبات صيدلانية واعدة لعلاج مرض السرطان، لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية للملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأميركية.

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ورأس الفريق، الدكتور شحادة مزيد وضم في عضويته الدكتور خالد أبو خضره من قسم العلوم الحياتية، والباحثة هدى السعدي، إضافة إلى الدكتور فراس العوادي والدكتور أريج عساف من الجامعة الأردنية.


وتمكن الفريق من تسجيل براءة اختراع بعنوان "تركيبات صيدلانية مشتقة من "البينزاوكزازيباين" لعلاج مرض السرطان.

 
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