"اليرموك" تُسجل براءة اختراع لتركيبات صيدلانية لعلاج مرض السرطان

الوكيل الإخباري- سجل فريق بحثي من كلية العلوم لجامعة اليرموك، براءة اختراع لتركيبات صيدلانية واعدة لعلاج مرض السرطان، لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية للملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأميركية.

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ورأس الفريق، الدكتور شحادة مزيد وضم في عضويته الدكتور خالد أبو خضره من قسم العلوم الحياتية، والباحثة هدى السعدي، إضافة إلى الدكتور فراس العوادي والدكتور أريج عساف من الجامعة الأردنية.