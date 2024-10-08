"اليرموك" تشكل لجنة تحقيق حول منشور مسيء

وأضاف أن اللجنة باشرت عملها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعضوية كل من عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ومدير مكتبة الحسين بن طلال.
وشدد حجات على أن جامعة اليرموك ترفض مثل هذه (الإساءات) جملة وتفصيلا، وستبادر إلى نشر نتائج اللجنة فور الانتهاء من عملها، وستتخذ القرار المناسب في ضوء نتائجها.
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