 
الثلاثاء 2024-10-08 01:02 م
 

"اليرموك" تشكل لجنة تحقيق حول منشور مسيء

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الثلاثاء، 08-10-2024 10:08 ص
الوكيل الإخباري-   أكد القائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة اليرموك /الناطق الرسمي باسم الجامعة محمد حجات، أن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، قرر تشكيل لجنة تحقق من صحة ما ورد في منشور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي (يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم) .اضافة اعلان


وأضاف أن اللجنة باشرت عملها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعضوية كل من عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ومدير مكتبة الحسين بن طلال.

وشدد حجات على أن جامعة اليرموك  ترفض مثل هذه (الإساءات) جملة وتفصيلا،  وستبادر إلى نشر نتائج اللجنة فور الانتهاء من عملها، وستتخذ القرار المناسب في ضوء نتائجها.
 
gnews

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